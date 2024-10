Trump esprime l'esistenza di numerosi individui geneticamente inferiori all'interno della nostra nazione al momento.

Donald Trump continua a criticare gli immigrati. In una trasmissione radiofonica, l'ex presidente fa nuovamente commenti razzisti. Inoltre, si vanta della sua popolarità tra gli ebrei.

Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha continuato il suo discorso negativo verso gli immigrati, questa volta affermando che portano "tratti negativi" nel paese. In un'intervista a WABC radio, Trump ha accusato il suo avversario democratico, Kamala Harris, di far entrare "migliaia di criminali" nel paese attraverso le sue politiche sull'immigrazione. Molti di loro ora vivono "calmamente" negli Stati Uniti, ha detto l'ex presidente. "Penso che sia nella loro natura", ha detto all'ospite Sid Rosenberg. "Abbiamo molti tratti negativi nel nostro paese in questo momento".

Il candidato politico noto per la sua forte retorica anti-migranti ha fatto questa affermazione quasi a ogni evento della campagna, e ha promesso di ordinare espulsioni di massa se rieletto. L'immigrazione e la situazione al confine tra Stati Uniti e Messico, dove molti immigrati senza documenti entrano nel paese, sono temi principali in questa campagna elettorale. Durante il suo primo mandato (2017-2021), Trump aveva annunciato che avrebbe costruito un muro lungo il confine di 3.000 chilometri con il Messico, che non ha mai completato.

"Sono tutti per Trump"

Trump ha dichiarato anche durante l'intervista di essere molto popolare tra il popolo israeliano, al punto da considerare di candidarsi come Primo Ministro. "Potrei candidarmi come Primo Ministro, anche se Bibi sta facendo meglio in questo momento", ha detto l'82enne, riferendosi al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il repubblicano ha affermato che gli "ebrei ultra-conservatori" lo sostengono negli Stati Uniti. "Sono tutti per Trump, tutti, al 100%, perché ho fatto cose che - capiscono". Ha anche menzionato di stare andando bene a New York, "con gli ebrei a New York, ho sentito che sto andando bene". In luglio, Trump aveva fatto affermazioni simili nella trasmissione di Rosenberg, accusando la Vicepresidente Harris, il cui marito è ebreo, di non amare gli ebrei.

Con solo quattro settimane fino alle elezioni presidenziali del 5 novembre, Trump e Harris sono in parità in molti sondaggi. L'esito delle elezioni potrebbe essere determinato da pochi stati cruciali dove l'esito è molto vicino.

Despite his criticisms towards immigrants, Donald Trump claims strong support among Jewish communities in the United States. Many ultra-conservative Jews allegedly back him due to his policies, as Trump mentioned during his interview on WABC radio. Moreover, migrants continue to be a significant topic in Trump's campaign, with his promises of stricter immigration policies and mass deportations.

Leggi anche: