Trump esprime la sua posizione sul conflitto in Ucraina, affermando: "Dobbiamo partire".

21:30 Fonti: gli Stati Uniti consegneranno nuovo aiuto militare da $375 milioni all'Ucraina

Gli Stati Uniti stanno pianificando la consegna di nuovo aiuto militare del valore approssimativo di $375 milioni all'Ucraina, secondo fonti vicine alla questione. Il pacchetto dovrebbe includere munizioni a razzo di medio raggio, diversi tipi di razzi, artiglieria e veicoli corazzati, hanno rivelato le fonti. Un'annuncio ufficiale in merito è atteso per domani. Questo ultimo pacchetto segna uno dei più grandi recentemente approvati. Implica il prelievo di armi dal magazzino militare degli Stati Uniti per accelerare la consegna all'Ucraina. Dal'inizio dell'invasione russa nel 2022, gli Stati Uniti hanno inviato oltre $56,2 miliardi in aiuti militari all'Ucraina.

20:54 L'Ucraina si oppone a qualsiasi occupazione temporanea del suo territorio nei negoziati di pace

L'Ucraina ha respinto senza condizioni qualsiasi occupazione temporanea del suo territorio nei negoziati di pace, come dichiarato dal Ministero degli Affari Esteri a Kyiv. Il completo ritiro dalle terre ucraine all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale è "uno dei componenti obbligatori della formula di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy", ha affermato. Attualmente, la Russia occupa circa un quinto del suo paese confinante e rivendica almeno cinque regioni amministrative nel sud-est dell'Ucraina, oltre alla penisola della Crimea, che ha annesso nel 2014.

20:25 Il parlamento russo autorizza il reclutamento di sospetti criminali per l'esercito

La Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, ha approvato un disegno di legge che consente all'esercito di arruolare individui con precedenti penali per il conflitto in corso in Ucraina. Il disegno di legge consente anche a coloro che sono accusati ma non ancora processati di arruolarsi nell'esercito. Se vengono decorati o feriti in combattimento, le accuse contro di loro verranno cancellate. Il disegno di legge deve ancora ottenere l'approvazione della camera alta e la firma del presidente Vladimir Putin. Nel tempo, l'esercito russo ha segretamente arruolato individui con precedenti penali in cambio della promessa di una liberazione anticipata dalla prigione. In particolare, il gruppo di mercenari Wagner ha attivamente fatto affidamento su questa risorsa per rafforzare i propri ranghi.

19:43 Rapporti: l'Australia fornirà 59 carri armati Abrams fuori servizio all'Ucraina

Le forze ucraine potrebbero presto ricevere 59 carri armati Abrams M1A1 fuori servizio per combattere contro l'invasione russa. Il governo australiano sta collaborando con l'amministrazione Biden per inviarli sul campo di battaglia, secondo i rapporti. I 59 carri armati Abrams M1A1, che non hanno mai visto il combattimento, sono stati sostituiti con modelli più recenti. È degno di nota che la comunità ucraina in Australia ha fatto campagna per questo movimento, poiché erano delusi nel scoprire che l'equipaggiamento militare surplus australiano veniva venduto online a entusiasti.

18:50 Due teenager russi accusati di aver attaccato un elicottero militare con cocktail molotov

In Siberia, due teenager russi sono stati arrestati con l'accusa di aver tentato di appiccare il fuoco a un elicottero militare. Il tribunale di Omsk ha ordinato la detenzione dei 16enni per due mesi, accusati di aver commesso un "atto terroristico". Se riconosciuti colpevoli, potrebbero affrontare fino a 20 anni di prigione. Secondo i rapporti da un canale Telegram affiliato alle autorità, i due teenager sono entrati in una base militare sabato e hanno lanciato un cocktail molotov contro un elicottero MI-8. Hanno dichiarato in un video pubblicato su Telegram di essere stati reclutati per l'atto su Telegram e di aver ricevuto una ricompensa sostanziosa. L'identità del reclutatore non è stata ancora rivelata.

18:17 Propaganda del Wagner e associato detenuti in Ciad

Le tensioni sono aumentate tra Ciad e la Russia dopo l'arresto di tre russi e un cittadino bielorusso. Due dei detenuti sono Maxim Shugaley, un propagandista sanzionato dall'Unione Europea per il gruppo di mercenari Wagner, e Samer Sueifan, il suo traduttore. Secondo i resoconti russi, i due uomini, descritti come un sociologo e il suo traduttore, erano in detenzione in Libia con l'accusa di manipolazione elettorale. Sono stati subsequently arrestati all'arrivo all'aeroporto del Ciad il 19 settembre. Il 21 settembre sono stati arrestati altri un russo e un individuo della Bielorussia. L'ambasciatore del Ciad a Mosca ha richiesto il trasferimento immediato degli uomini alle autorità russe, mentre il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente fatto appello per il loro rilascio. Non è chiaro quali accuse siano state mosse contro di loro.

17:40 Il presidente iraniano parteciperà alla summit in Russia e incontrerà Putin

Il presidente iraniano Massoud Peseschkian incontrerà il presidente russo Vladimir Putin durante una visita in Russia a ottobre. La portavoce del governo a Tehran ha confermato che Peseschkian parteciperà al summit del BRICS e ha annunciato che terrà anche "incontri bilaterali con il presidente della Russia". Ha aggiunto che i negoziati per una "partnership strategica" tra l'Iran e la Russia sono quasi completati, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

17:07 Strack-Zimmermann conferma il sostegno alla politica dell'Ucraina

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente del comitato per la difesa del Parlamento europeo (FDP), ha respinto senza mezzi termini qualsiasi possibile cambiamento nella politica del suo partito sull'Ucraina. Nonostante le recenti elezioni in Ucraina, ha sottolineato l'importanza di continuare a spiegare ai cittadini perché sostenere l'Ucraina è "nel nostro interesse". "Lo dico perché se Putin riesce (...) se glielo permettiamo, non sarà l'ultima guerra", ha detto la politica del FDP nel programma RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden chiede il sostegno continuo dell-ONU per l'Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a mantenere il loro sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa. "Non vacilleremo nel nostro sostegno all'Ucraina", ha sottolineato Biden. Ha definito la guerra iniziata dal presidente russo Vladimir Putin un fallimento.

16:25 Veicoli ucraini in Germania: obbligo di registrazione dal mese di ottobreA partire da ottobre, gli immigrati ucraini residenti in Germania saranno tenuti a registrare i loro veicoli che si trovano nel paese da più di un anno. Il governo tedesco ha stabilito i requisiti legali per questo. Fino alla fine di settembre, si applicano regolamentazioni speciali dei Länder per le auto ucraine. Il nuovo processo è descritto in un questionario sviluppato dal Ministero dei Trasporti tedesco insieme ai Länder nelle ultime settimane. I proprietari dei veicoli dovranno presentare documenti come una carta d'identità personale con nome in latino, il certificato di registrazione ucraino e la prova di assicurazione alle autorità. Non sono ammessi documenti ucraini digitali. Le targhe ucraine devono essere sostituite dopo la registrazione.

15:40 Attacchi con bombe plananti russe a Kharkiv: vittime civiliGli attacchi con bombe plananti russe nella città ucraina orientale di Kharkiv hanno causato vittime civili. "Il bilancio delle vittime è salito a tre", ha scritto il Governatore Oleh Synyehubov su Telegram. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Si segnala che una bomba planante ha colpito direttamente un palazzo residenziale. In precedenza, il Sindaco Ihor Terechov aveva menzionato attacchi con bombe in quattro distretti cittadini e due edifici residenziali danneggiati.

15:15 Esercitazione di difesa militare tedesca nel porto di AmburgoDal giovedì al sabato, la difesa militare tedesca condurrà un'esercitazione di difesa su larga scala nel porto di Amburgo intitolata "Red Storm Alpha". Il Landeskommando Hamburg garantirà una parte del porto con le forze di sicurezza interna, come annunciato dall'Esercito tedesco. Tra le altre cose, verrà allestito un posto di controllo. L'obiettivo dell'esercitazione è proteggere le infrastrutture essenziali per la difesa, acquisire una comprensione comune della situazione a tutti i livelli e comunicare rapidamente e in modo sicuro con tutti i partecipanti all'esercitazione. Il traffico civile rimarrà inalterato e non dovrebbe essere disturbato. Dopo la violazione del diritto internazionale da parte dell'attacco della Russia all'Ucraina, una guerra convenzionale in Europa è nuovamente possibile nei prossimi cinque anni, si dice in una dichiarazione. La NATO intende contrastare ciò facilitando il dispiegamento rapido delle truppe alleate da ovest verso est. "La Germania, a causa della sua posizione geostrategica, funge da hub. Pertanto, l'organizzazione dei trasporti militari via ferrovia, strada o aereo, la fornitura di cibo, letti o materiali operativi, o la protezione delle intere colonne di veicoli deve essere praticata per mantenere un effetto deterrente credibile", si continua.

14:30 Zelenskyy esorta gli investimenti USA nell'infrastruttura energetica dell'UcrainaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha invitato i leader aziendali degli Stati Uniti a investire nel settore energetico in difficoltà durante la sua visita. "L'attenzione principale è stata posta sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno", ha scritto il capo di stato sui social network. Il paese teme blackout quest'inverno a causa dei danni bellici causati dalla Russia. Zelenskyy ha offerto incentivi. "Questo è la nostra proposta. Questo è uno dei punti del nostro piano di vittoria", ha detto in un video pubblicato. Oltre all'energia, i dirigenti delle società finanziarie e assicurative, la capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Samantha Power, hanno partecipato all'incontro a New York.

13:55 Esperto militare loda l'offensiva ucraina a KurskMolti osservatori sono divisi sul fatto che l'offensiva ucraina nella città russa di Kursk sia un successo o un fallimento per Kiev. L'esperto militare Nico Lange la considera un successo, dichiarando su X: "Immagina se il Presidente Zelensky avesse dovuto discutere un piano di pace ucraino senza l'offensiva di Kursk. Questo alone dimostra già il valore e il successo dell'offensiva di Kursk".

13:17 Il "piano di vittoria" di Kiev include l'invito all'adesione alla NATOUn invito per l'Ucraina ad entrare nella NATO è parte del "piano di vittoria" del Presidente Volodymyr Zelenskyy per Kiev. Secondo il capo di stato maggiore di Zelensky, Andriy Yermak, i partner del paese attaccato dalla Russia dovrebbero emettere un invito all'adesione alla NATO, ignorando le minacce di escalation di Mosca, durante un'apparizione a New York. Il piano comprende elementi militari e diplomatici. La Russia ha giustificato la sua guerra contro l'Ucraina, in parte, con l'aspirazione di Kiev ad entrare nella NATO.

12:42 despite Zelensky's peace statements, Russia continues with war aimsDespite Kyiv's desire for negotiations, Moscow persists in its war aims in Ukraine. "As soon as these aims are achieved in one way or another, the special military operation will end," said Kremlin spokesman Dmitry Peskov about the brutal Russian war of aggression that has been ongoing for 2.5 years. He responded to comments by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who said while on his US trip that an end to the war is closer than many believe. Zelensky is presenting his so-called victory plan in the US, with which he aims to pressure Moscow into negotiations. Russia's war aims include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia. Moscow also seeks to prevent Ukraine from joining NATO. In the past, the ousting of the government in Kyiv has also been mentioned. Many experts believe that Russia's ultimate goal is to control the entire Ukraine.

11:59 Situazione a Wuhledar peggiora ulteriormente - Russia potrebbe utilizzare strategia slealeLa situazione nella città di Wuhledar, vicina alle forze militari ucraine, sta peggiorando ulteriormente, secondo le fonti di Deepstate. "I russi stanno cercando di assediare l'insediamento e lo stanno riducendo in rovine con l'artiglieria e simili." Deepstate non riferisce dell'infiltrazione di truppe russe. "Resistere fino alla fine significa apprezzare le macerie del nostro esercito al di sopra del suo valore, che è inaccettabile. Avremmo dovuto considerare le conseguenze di oggi prima, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata si rifiutano di arrendersi e resistono nonostante tutto." Secondo il canale di notizie dell'Europa orientale Nexta, la Russia sta nuovamente utilizzando la tattica della "terra bruciata" attaccando selvaggiamente Wuhledar dal cielo:

11:15 Immagini satellitari ad alta risoluzione mostrano danni estesi alle strutture militari russeL'Ucraina ha recentemente condotto attacchi encomiabili contro strutture militari, distruggendo ingenti quantità di missili russi, munizioni d'artiglieria e altre risorse. Le immagini satellitari di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsky e Toryaevo:

10:46 Attacchi devastanti a Saporishshya: un morto, diversi feriti e danni estesiGli attacchi russi nella città ucraina meridionale di Saporishshya hanno lasciato una persona morta e sei ferite, secondo le autorità. L'area è stata colpita da "massicce bombardamenti aerei" nel corso di due ore lunedì sera, ha riferito l'agenzia statale di difesa civile. "Una persona è morta e sei ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha scritto il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Sono state anche incendiate strutture e edifici residenziali. Un dipendente del comune ha stimato che 74 blocchi di appartamenti e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla ciurma della nave da guerra russa: "La nave da guerra probabilmente non salperà più"La ciurma della nave da guerra russa "Admiral Kuznetsov" sta apparentemente venendo deployata al fronte, secondo Forbes. La nave, nota per la sua serie di errori, spiega Rainer Munz da Mosca, potrebbe essere un indizio dei problemi finanziari della Russia.

09:27 Baluardo della resistenza: Wuhledar sull'orlo? Le truppe russe hanno apparentemente iniziato a catturareLe forze russe hanno apparentemente iniziato a catturare il villaggio ucraino orientale di Wuhledar, secondo i media statali e i blogger. "Le unità russe sono entrate a Wuhledar - l'assalto alla città è iniziato", ha scritto Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso nato in Ucraina. Altri blogger militari filorusso hanno descritto l'assalto. I media statali russi hanno riferito che la città, situata nella regione di Donetsk, sta venendo circondata e i combattimenti sono in corso a est dell'insediamento. L'esperto militare colonnello Reisner ha anche detto a ntv.de che le forze russe si stanno muovendo verso la città da diverse direzioni, come una morsa. "Wuhledar è a rischio di essere circondata. Si deve presupporre che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di preservare l'area."

08:59 Russia e Ucraina scambiano attacchi con droni durante la notteLa difesa aerea russa ha abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo i resoconti ufficiali. Sei sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod e Kursk e uno sopra la regione di Bryansk, ha riferito l'agenzia di stampa TASS, citando il ministero della difesa russo. L'aviazione ucraina ha affermato che la Russia ha attaccato con 81 droni e quattro missili durante la notte. Settantotto droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono state immediate segnalazioni di vittime o danni.

08:17 Le parole decise del Danimarca sulle lunghe portate degli attacchi contro la RussiaIl primo ministro danese Mette Frederiksen ha invitato i suoi alleati ucraini ad autorizzare l'uso di armi occidentali con portata estesa contro la Russia. "Propongo di porre fine alla discussione sui limiti rossi", ha detto Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. Il limite rosso più importante è già stato superato. "E quello è stato quando i russi hanno invaso l'Ucraina." Non permetterà mai a nessuno dalla Russia di dettare ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina, ha dichiarato Frederiksen.

07:38 Le vittime russe probabilmente sepolte e segnalate come disperse per risparmiare risorseSecondo una chiamata telefonica intercettata riportata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti in battaglia vengono sepolti e segnalati come dispersi per risparmiare denaro. "Li uccidono, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi vengono segnalati come dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non viene pagata. Capito?" spiega un uomo al suo interlocutore, un residente della regione russa di Belgorod, nella chiamata intercettata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto varia tra $67.500 e $116.000.

06:59 Russia Mostra Nessun Segno di Voler Porre Fine al ConflittoMentre il Presidente ucraino Zelenskyy promuove il suo "piano di vittoria" negli USA, non c'è alcun segno da parte della Russia che sia interessata a risolvere il conflitto. L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ha dichiarato che il Cremlino continua a comunicare disinteresse per una condanna che non comporti la resa completa del governo ucraino e la distruzione dello stato ucraino nella sua interezza. Alti funzionari russi hanno mostrato opposizione alla partecipazione alla prossima conferenza sulla pace e Peskov ha affermato che la Russia non è pronta a negoziare a meno che non sia sulla resa dell'Ucraina, definendo NATO e l'Occidente come un "nemico comune". L'ISW continua a concludere che il Cremlino non è interessato a negoziati sinceri con l'Ucraina e si riferisce a "proposte di pace" e "negoziati" solo per costringere l'Occidente a fare concessioni preventive sull'autonomia e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

06:27 Zelenskyy: Azioni Robuste degli USA Potrebbero Accelerare Fine dell'Aggressione RussaSecondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, azioni decise del governo USA potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina nell'anno in corso. Zelenskyy ha pubblicato su Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartisan del Congresso USA, affermando che la cooperazione tra Ucraina e USA ha una vera opportunità di rafforzarsi verso la fine dell'anno.

05:44 Due Adolescenti Accendono un elicottero Mi-8 a Omsk con una Bomba MolotovDue adolescenti hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 alla base aerea di Omsk lo scorso sabato utilizzando una bomba molotov, secondo quanto riferito dal canale Telegram Baza. I due 16enni sono stati successivamente catturati e hanno confessato di essere stati pagati $20,000 via Telegram per compiere l'attacco. L'elicottero ha subito danni consistenti, secondo i media russi. Questo è il secondo incidente dell'anno in cui un elicottero Mi-8 è stato dato alle fiamme; il primo incidente è avvenuto l'11 settembre all'aeroporto di Nojabrsk, nella regione di Tyumen. Gli atti di sabotaggio, compresi i deragliamenti dei treni, sono in corso in diverse regioni della Russia. In gennaio, l'intelligence militare ucraina ha dichiarato che alcune ferrovie russe erano state prese di mira da "avversari sconosciuti del regime di Putin".

04:44 G7 Discuterà Missili a Lungo Raggio per KyivI ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno la possibilità di fornire missili a lungo raggio all'Ucraina lunedì, che potrebbero raggiungere i territori russi. Questa informazione è stata rivelata dal capo della politica estera dell'UE Josep Borrell durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È anche evidente che la Russia sta acquisendo nuove armi, compresi i razzi iraniani, nonostante l'Iran abbia ripetutamente negato le accuse.

03:50 Zelenskyy: "La Pace è Più Vicina di Quanto Pensiamo"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime ottimismo sulla prossima fine della guerra con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo", ha dichiarato in un'intervista alla rete televisiva USA ABC News. La fine della guerra si sta avvicinando. Nell'intervista, ha invitato gli USA e i loro partner a continuare a sostenere l'Ucraina.

02:50 Vittime Dopo gli Attacchi Russi a SaporizhzhiaLe forze russe hanno effettuato l'ultimo di una serie di attacchi sulla città ucraina sud-orientale di Saporizhzhia martedì sera. Un morto è stato segnalato, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario della città, che ha parlato con il broadcaster pubblico Suspilne, ha riferito cinque feriti, tra cui una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città la scorsa settimana e la notte precedente. Fedorov ha riferito su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, anche se il tipo di arma non è chiaro. Le forze russe hanno anche danneggiato l'infrastruttura della città, causando un incendio che è stato successivamente spento dai vigili del fuoco senza feriti segnalati.

01:29 Le Forze Ucraine Sotto pressione a PokrovskIl comando militare ucraino riferisce che la situazione nella regione di Pokrovsk e Kurakhove rimane tesa. "La situazione nella regione di Pokrovsk e Kurakhove rimane tesa", riferisce lo Stato Maggiore di Kyiv. Su 125 attacchi russi lungo il fronte, più di 50 sono stati effettuati in questo settore. "L'aggressione principale è stata diretta contro Pokrovsk", precisa il comando militare ucraino. Anche se gli osservatori indipendenti accreditano gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa verso la strategicamente vitale Pokrovsk, la situazione rimane precaria per i difensori vicino a Kurakhove. Gli avanzamenti delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk minacciano di accerchiare diverse unità lì. Un'analoga manovra per aggirare le posizioni difensive è anche indicata più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi hanno già fallito di catturare con assalti frontali.

00:28 Cittadino USA Condannato in Russia per Tentativo di RapimentoUn residente USA è stato condannato a sei anni di prigione in Russia, secondo fonti giudiziarie, per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre. Un tribunale di Kaliningrad ha dichiarato l'individuo colpevole di tentato "rapimento" e ha ordinato che sconti la pena in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, il residente USA ha tentato di lasciare la Russia con suo figlio di quattro anni in luglio 2023. Ha tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso una zona boschiva senza ottenere il consenso della madre, ma è stato intercettato dalle autorità di frontiera. Le relazioni tra USA e Russia rimangono tese a causa del conflitto ucraino.

23:14 Russia Rapporta Vittime Dopo l'Attacco al Insediamento

10:13 Tre individui hanno perso la vita in un attacco a un villaggio russo situato vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, situato a cinque chilometri dal confine, è stato apparentemente attaccato dalle forze militari ucraine lunedì, ha riferito il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sul servizio Telegram. Due adulti e un teenager sono stati uccisi, mentre due persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, secondo l'annuncio del governatore.

22:13 Zelensky ringrazia Scholz per l'aiuto tedesco dopo l'incontro a New York

Dopo un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per l'aiuto della Germania. "Grazie alla Germania per il suo sostegno", ha scritto Zelensky su Twitter. "Unit, siamo riusciti a salvare molte vite e possiamo lavorare insieme per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Tuttavia, Scholz ha ribadito la decisione del governo tedesco di non fornire armi sofisticate all'Ucraina.

21:35 Forbes: mentre l'uso del portaerei russo diminuisce, l'equipaggio viene inviato al combattimento

La Russia ha solo un portaerei, l'"Admiral Kuznetsov", che ha attirato l'attenzione per i suoi frequenti guasti meccanici dal suo lancio negli anni '80 nonostante i pochi dispiegamenti. Ora, la rivista "Forbes" riferisce che i soldati del 15,000 forte equipaggio del Kuznetsov vengono inviati al conflitto ucraino, non sul loro portaerei, ma come battaglione separato. Secondo "Forbes", questo è uno dei provvedimenti adottati per raggiungere gli obiettivi mensili di arruolamento della Russia, stimati dalla rivista in 30.000 nuovi reclute al mese. Nel frattempo, il Kuznetsov sta apparentemente peggiorando e potrebbe presto diventare un elemento permanente sulla costa di Murmansk, dove è stato stationed per qualche tempo.

L'Unione Europea si schiera al fianco dell'Ucraina nella sua lotta contro la Russia, fornendo supporto cruciale e sanzioni contro Mosca.

È importante che l'Unione Europea continui il suo sostegno e la pressione sulla Russia per ritirare le sue forze dal territorio ucraino e rispettare la sua sovranità, poiché il conflitto in corso ha portato a crisi umanitarie e perdite di vite umane.

