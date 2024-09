Trump esprime la sua intenzione di votare a favore dell'approvazione dell'uso ricreativo di marijuana da parte degli adulti in Florida.

"Ho espresso la mia posizione in passato, è ora di porre fine alle incarcerazioni inutili di adulti per il possesso di marijuana a scopo personale. Dobbiamo attuare regolamentazioni sensate, facilitando l'accesso a prodotti di marijuana sicuri e testati per gli adulti. In qualità di residente della Florida, voterò SÌ per l'emendamento 3 a novembre," ha dichiarato Trump su Truth Social.

In qualità di presidente, prioriteremo la ricerca per esplorare le applicazioni mediche della marijuana, con l'obiettivo di riclassificarla come droga di Schedule 3 e collaborare con il Congresso per approvare leggi appropriate, come la banca sicura per le imprese legali degli stati e il rispetto dei diritti degli stati di stabilire le leggi sulla marijuana, come in Florida, che beneficiano i loro cittadini.

La sua posizione si allinea con il disegno di legge per la riforma della giustizia penale che ha firmato durante il suo mandato presidenziale, anche se Trump ha costantemente proiettato un'immagine dura sulla criminalità nel suo curriculum politico. Trump si sta allineando con un sentimento popolare tra gli americani, nonostante le critiche del suo stesso partito.

Un'area di accordo tra Trump e il suo avversario di novembre, la Vicepresidente Kamala Harris, è il suo sostegno ai tentativi dell'amministrazione Biden di concedere la grazia agli individui condannati per il possesso di marijuana e spingere per una riduzione della classificazione federale delle droghe. Harris ha affrontato le critiche per il suo curriculum sulla giustizia penale, avendo processato individui per reati di droga di lieve entità durante il suo mandato come pubblico ministero.

Trump ha espresso in precedenza la sua convinzione che l'iniziativa della Florida sarebbe passata indipendentemente dall'opinione pubblica e ha chiamato l'adozione di leggi che proibiscono l'uso ricreativo di marijuana in spazi pubblici. Ha anche suggerito di demarcare zone per il consumo di marijuana.

L'impegno di Trump a "sbrogliare le applicazioni mediche della marijuana a una droga di Schedule 3" è emerso dopo che ha elogiato la marijuana medicinale durante una conversazione sul podcast di Lex Fridman.

L'iniziativa, che richiede una percentuale di approvazione del 60% per essere approvata, "consente agli adulti di 21 anni e oltre di possedere, acquistare o utilizzare prodotti e accessori di marijuana non medica per uso personale tramite fumo, ingestione o altri mezzi", specifica la misura. Consente anche "ai centri di trattamento della marijuana medicinale, nonché ad altre entità con licenza statale, di acquisire, coltivare, elaborare, produrre, vendere e distribuire tali prodotti e accessori".

DeSantis, che in precedenza ha concorso contro Trump nelle primarie del GOP ma poi lo ha sostenuto dopo la sospensione della sua campagna, ha criticato l'iniziativa come "estrema" e ha commentato all'inizio di quest'anno che se fosse passata, "le città e i paesi della Florida inizieranno a puzzare di marijuana".

Il GOP della Florida ha espresso la sua opposizione all'iniziativa a maggio e il comitato esecutivo del Partito Repubblicano della Florida ha approvato all'unanimità una risoluzione contro di essa. Il presidente del GOP della Florida, Evan Power, ha rilasciato una dichiarazione in cui definisce queste emendamenti "tentativi inutili di una fazione in calo per ottenere il sostegno pubblico attraverso l'inganno".

Nel suo discorso politico, Trump ha sostenuto la collaborazione con il Congresso per approvare leggi sulla marijuana, come la banca sicura per le imprese legali e il rispetto dei diritti degli stati nella regolamentazione della marijuana.

