Trump esprime la sua intenzione di eliminare le tasse associate alle ore di lavoro aggiuntive, comunemente definite come pagamento degli straordinari.

Oggi, sto aggiungendo un altro vantaggio alle nostre riduzioni fiscali extra - stiamo eliminando le tasse sul lavoro straordinario. Quindi, pensateci," ha dichiarato Trump durante un comizio a Tucson, in Arizona.

Ha continuato dicendo: "Ciò significa maggiore motivazione per le persone a fare ore straordinarie. È una vittoria per le corporation, rende più semplice assumere lavoratori," ha dichiarato Trump nel suo primo comizio dopo il dibattito con la Vicepresidente Kamala Harris.

Il suo discorso è stato pronunciato in Arizona, uno stato chiave, dove la candidatura di Harris ha reso lo stato, che Biden ha vinto per un margine di 10.000 voti, una potenziale vittoria per i Democratici quest'anno.

In precedenza, Trump aveva promesso di abolire le tasse sui servizi e aveva suggerito che gli anziani dovrebbero essere esenti dalle tasse sui guadagni della sicurezza sociale.

"I cittadini che lavorano straordinario sono alcuni dei lavoratori più dediti della nostra nazione, e per troppo tempo nessuno a Washington ha avuto la loro schiena," ha dichiarato Trump. "Sono loro - lavorano veramente. Sono agenti di polizia, operatori sanitari, operai di fabbrica, dipendenti dell'edilizia, autisti e operatori di macchinari."

Trump ha ulteriormente sottolineato l'importanza di sostenere queste persone lavoratrici evidenziando che "In politica, è cruciale riconoscere l'importanza di questi sforzi e fornire incentivi appropriati." Ha anche suggerito che questa riduzione fiscale potrebbe potenzialmente "Accendere un'ondata di sostegno politico, dimostrando l'impegno del governo nei confronti dei propri lavoratori."

Leggi anche: