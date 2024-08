Trump esprime insoddisfazione per la strategia energetica tedesca, affermando che purtroppo non ha prodotto risultati favorevoli.

Nel mondo dei Democratici USA, Trump e il suo candidato alla vicepresidenza sono diventati sinonimo del termine "insolito". Tuttavia, il 78enne Trump si ribella a questa etichetta e si batte anche per migliorare la bellezza di Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti. Egli mette in guardia contro il rischio di seguire la politica energetica della Germania.

Se rieletto, Trump afferma che Washington D.C. diventerà la "più bella capitale del mondo". Ha annunciato questa intenzione durante un evento elettorale a York, in Pennsylvania, uno stato famoso per il suo peso elettorale. Parlando a un costruttore di macchinari, il candidato repubblicano ha anche toccato l'argomento della politica energetica, menzionando la Germania come esempio.

Rispondendo all'etichetta di "insolito", Trump ha ripetuto: "Credo che siamo persone del tutto normali". Riferendosi a sé stesso e al suo candidato alla vicepresidenza, J.D. Vance, ha respinto questa affermazione.

Tim Walz, candidato democratico alla vicepresidenza, è responsabile dell'aver coniato il termine "insolito" in riferimento a Trump. Questa etichetta è stata gradualmente accettata tra i Democratici di spicco, traducendosi in "strano" o "bizzarro" in contesto tedesco. La dichiarazione di Walz ha suscitato una risposta da parte di Trump, che ha commentato: "È strano". Trump ha anche esagerato le risate della candidata democratica alla presidenza Kamala Harris.

Riguardo alla capitale Washington D.C., Trump l'ha descritta come "severamente malandata, gravata dalla graffiti". Ha espresso l'intenzione di "ripararla rapidamente" e renderla sicura. In passato, Washington D.C. era tristemente famosa come la "capitale degli omicidi" degli Stati Uniti a causa del suo alto tasso di criminalità. Anche se è diminuito negli anni '90, il tasso di omicidi è recentemente aumentato notevolmente.

In relazione alla politica energetica, Trump ha accusato Harris di promuovere una "guerra regolamentare" per chiudere le centrali elettriche negli Stati Uniti. Ha fatto riferimento alla Germania, che ha attraversato una situazione simile qualche anno fa, sostenendo che ha subito una grave perdita di leader politici. "Ora stanno probabilmente costruendo 50-60 centrali elettriche", ha detto, "e sono ansiosi di costruirne ancora di più, ma hanno gettato via tutto nella ricerca di energia eolica e solare, solo per scoprire che non ha funzionato". Trump ha insinuato che la Germania sta ora tornando ai combustibili fossili. "Spero che scelgano combustibili fossili puliti, carbone pulito", ha concluso. In realtà, la Germania mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2045, eliminando gradualmente le fonti energetiche fossili e aumentando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

