Trump esprime il suo disgusto per Taylor Swift in un post.

Non molto tempo fa, stava ancora cercando di apparire come se i fan di Taylor Swift lo sostenessero. Tuttavia, l'endorsement di Taylor Swift per la candidata democratica alle presidenziali Kamala Harris ha evidentemente colpito Donald Trump così profondamente che ha potuto esprimere i suoi sentimenti solo in maiuscolo.

Pochi giorni dopo che la celebrità americana Taylor Swift aveva annunciato il suo sostegno per Harris in un post su Instagram dopo il loro dibattito televisivo, Trump ha sfogato la sua frustrazione sul suo account Truth Social. "ODIO TAYLOR SWIFT!" ha scritto in un post in maiuscolo. Truth Social è una piattaforma che Trump ha co-fondato come alternativa a Twitter.

Swift ha rapidamente espresso il suo sostegno per Harris dopo il dibattito, dichiarando che avrebbe votato per Harris e il suo compagno di corsa Tim Walz nelle elezioni presidenziali dell'8 novembre. Con un seguito di circa 284 milioni di persone sulla piattaforma, l'endorsement di Swift ha un peso significativo tra i suoi fan.

L'account Truth Social di Trump ha anche presentato diversi post in maiuscolo in precedenza quella domenica mattina (ora locale), tra cui: "Il New York Times fallimentare è una minaccia genuina per la democrazia". Prima del post di Swift, c'era scritto: "Tutti gli individui prosperi e creatori di lavoro che sostengono la Signora Kamala Harris sono degli sciocchi".

Trump sembrava irritato poco dopo il post di Instagram di Swift, commentando che "sembra sempre sostenere un democratico. E probabilmente affronterà conseguenze sul mercato" per farlo. Ha anche menzionato di non essere un fan della musica di Swift. In precedenza, Trump aveva condiviso immagini manipolate su Truth Social che apparentemente mostravano Swift e i suoi fan sostenere lui; Swift ha citato queste immagini come uno dei motivi per cui ha deciso di esprimere pubblicamente le sue opinioni politiche.

Al momento, non c'è stata alcuna conferma indipendente che Trump abbia personalmente scritto il post su Swift sul suo account Truth Social.

