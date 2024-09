Trump esprime dubbi sul partecipare a un altro dibattito con Harris, critica ABC per i loro moderatori di fact-checking.

Più emittenti televisive sono ansiose di organizzare un dibattito presidenziale in ottobre. Dopo che Harris ha surclassato Trump sul palco la sera precedente, il suo team ha espresso immediatezza d'interesse per un secondo dibattito con l'ex presidente. Tuttavia, Trump rimane esitante, con i suoi ultimi commenti che lasciano intendere una mancanza di impegno per un sequel.

"Se vinci il dibattito, non so se voglio partecipare a un altro," ha detto Trump durante un'intervista telefonica su Fox News il mattino successivo.

apparso su "Fox & Friends", Trump ha criticato Bret Baier e Martha MacCallum, due potenziali moderatori del dibattito proposti da Fox per ottobre.

"Non vorrei avere Bret e Martha," ha dichiarato, prima di suggerire Sean Hannity, Jesse Watters o Laura Ingraham al loro posto.

È chiaro che i personaggi di prime time di Fox, che operano principalmente nell'ambito dell'intrattenimento piuttosto che delle notizie, non sovrintenderanno a un dibattito per le elezioni generali. Pertanto, se le discussioni iniziano qui, non ci si può aspettare un altro dibattito.

Il consigliere senior della campagna di Trump, Jason Miller, ha affermato su "CNN This Morning" che Trump "ha già accettato tre dibattiti". Ha incolpato Harris per aver evitato il riferimento di Trump a un dibattito del 25 settembre ospitato da NBC.

Tuttavia, la campagna di Harris vuole che il dibattito tra i candidati alla vicepresidenza tra Tim Walz e JD Vance si svolga per primo. CBS ospiterà questo incontro l'1 ottobre. Di conseguenza, il portavoce di Harris, Brian Fallon, ha dichiarato la sera precedente: "È stato divertente. Facciamolo di nuovo in ottobre".

NBC e altre stazioni sono pronte per organizzare un incontro tra Harris e Trump in ottobre.

Mercoledì, Trump ha anche criticato l'ABC dopo che i moderatori del dibattito hanno fatto facts-checking in diretta durante l'incontro di Philadelphia in prime time.

"CNN è stata più rispettosa" durante il dibattito di giugno, ha informato "Fox & Friends", definendo l'ABC di Disney "l'organizzazione dei media più disonesta, e questo è dire molto".

Trump ha ripetutamente affermato che il dibattito è stato una "situazione tre contro uno" e ha suggerito che le licenze di trasmissione FCC di Disney dovrebbero essere revocate a causa del comportamento dei moderatori.

"Sono un'organizzazione di notizie - hanno bisogno di una licenza per operare - dovrebbero avere la loro licenza cancellata per come hanno gestito la situazione," ha detto.

