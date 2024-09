Trump esprime disprezzo per Taylor Swift nel suo post.

Un po' di tempo fa, Donald Trump stava cercando di comunicare che i fan di Taylor Swift lo sostenevano. Tuttavia, sembra che Trump sia rimasto profondamente deluso dall'endorsement pubblico di Swift per la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris, tanto che ha deciso di sfogare la sua frustrazione sulla sua piattaforma Truth Social, scrivendo in maiuscolo.

Dopo che Taylor Swift ha dichiarato il suo sostegno per Harris su Instagram, il repubblicano Donald Trump ha scaricato la sua rabbia sulla piattaforma social in maiuscolo. "ODIO TAYLOR SWIFT!" ha scritto sul suo account Truth Social, che funge da megafono per la campagna presidenziale di Donald Trump e che è stato fondato come alternativa a Twitter.

Swift ha espresso il suo sostegno per Harris poco dopo il loro dibattito di quella settimana, dove si sono affrontati per la prima volta. Swift ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di votare per Harris e il suo compagno di corsa, Tim Walz, nelle elezioni del 5 novembre. Con i suoi 284 milioni di follower sulla piattaforma, Swift ha un impatto significativo sulla sua base di fan.

Prima di sfogare la sua frustrazione su Swift, Trump ha espresso il suo disprezzo per "le persone ricche e che creano lavoro" che sostengono Harris attraverso messaggi in maiuscolo su Truth Social. La domenica mattina (ora locale), l'account ha ripetuto le sue critiche, affermando: "Il fallito New York Times è un vero pericolo per la democrazia".

Trump aveva inizialmente risposto all'endorsement di Swift con fastidio. "Lei sembra sempre sostenere un democratico", ha detto. "E probabilmente pagherà un prezzo per questo sul mercato", ha aggiunto. Prima della sua critica pubblica, Trump aveva anche pubblicato immagini generate da AI su Truth Social che sembravano suggerire che Taylor Swift e i suoi fan lo sostenevano, che Swift ha citato come uno dei fattori che l'hanno motivata a rendere pubblica la sua posizione politica.

Al momento della pubblicazione, l'autenticità del post di Swift sull'account Truth Social non era ancora stata confermata in modo indipendente.

