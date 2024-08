Trump esamina ABC News e sfida il dibattito televisivo con Harris

Donald ha bollato il servizio come "ABC News manipolato". Ha espresso la sua rabbia per il segmento domenicale del network, che ha presentato una "conversazione pretestuosa e pregiudizievole" tra un giornalista e il senatore repubblicano Tommy Cotton. Ha definito gli analisti politici del network un "gruppo auto-proclamatosi di detrattori di Donald".

Donald non ha annullato il dibattito, ma ha menzionato che il network aveva "numerose domande a cui rispondere".

ABC News aveva annunciato circa due settimane e mezzo prima che Donald e Kamala si sarebbero scontrati sulla rete il 10 settembre. Entrambe le parti avevano confermato la loro presenza in quell'occasione, secondo l'annuncio del network. Questo è l'unico dibattito televisivo finora programmato tra il Vice Presidente e l'ex Presidente prima delle elezioni del 5 novembre.

Dopo aver espresso il suo disappunto verso ABC News per il suo trattamento fazioso del senatore Cotton, i repubblicani potrebbero esprimere il loro sostegno a Donald in risposta alla copertura del network. Nonostante la controversia, Kamala e Donald sono ancora attesi per partecipare al dibattito programmato su ABC News.

