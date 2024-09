- Trump e l'avversario di Trump, Harris, si accordano sulle condizioni per il loro confronto televisivo.

La rete televisiva americana ABC ha rivelato le linee guida per il tanto atteso primo scontro televisivo tra il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump e il suo avversario democratico Kamala Harris. In precedenza, c'era stata una disputa tra Trump e Harris riguardo ai microfoni, ovvero se dovessero essere disattivati quando l'avversario stava parlando. Sembra che sia stata raggiunta una intesa: durante il dibattito televisivo del 10 settembre (ora locale/11 settembre ora di Bruxelles), il microfono del candidato non parlante sarà spento.

Trump ottiene ciò che vuole sui microfoni

In questo caso, sembra che Harris abbia ceduto. In precedenza, un portavoce della campagna di Harris aveva dichiarato la loro preferenza per entrambi i candidati con i microfoni attivi per tutta la durata del dibattito. "Presumiamo che la squadra di Trump preferisca il microfono silenziato perché non pensano che il loro candidato possa mantenere un atteggiamento presidenziale per 90 minuti", si leggeva nella dichiarazione.

Durante il dibattito tra Trump e l'allora candidato democratico alla presidenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in giugno, i microfoni del candidato non parlante erano stati spenti. Si presume che questo fosse stato fatto dai democratici, con l'obiettivo di impedire a Trump di interrompere costantemente l'81enne democratico. Tuttavia, gli analisti hanno concluso in seguito che i microfoni silenziati potrebbero aver beneficiato Trump, poiché sembrava più composto.

Penna, carta e acqua sono permessi

Trump aveva espresso preoccupazioni riguardo al tentativo di Harris di modificare queste regole, suggerendo potenzialmente l'annullamento dell'intero dibattito televisivo. Il dibattito tra Trump e Biden era stato ospitato dal broadcaster statunitense CNN, e ora tocca ad ABC. L'evento sarà moderato dai giornalisti David Muir e Linsey Davis. ABC ha confermato che entrambi i candidati hanno accettato le regole stabilite.

Il dibattito durerà 90 minuti, con due pause pubblicitarie previste. Non ci saranno dichiarazioni di apertura e i discorsi di chiusura di ciascun candidato dureranno due minuti. "Non sono ammessi oggetti di scena o appunti preconfezionati sul palco", ha dichiarato ABC. Harris e Trump riceveranno ciascuno una penna, un blocco per appunti e una bottiglia d'acqua. Ogni risposta avrà due minuti a disposizione, seguiti da due minuti per la replica dell'avversario e un altro minuto per le domande di follow-up o chiarimenti.

La controversia sull'attivazione dei microfoni durante i dibattiti sembra essere stata superata, poiché sia Donald Trump che Kamala Harris hanno accettato le linee guida per il loro scontro televisivo. Come specificato da ABC, il microfono di nessuno dei due candidati verrà silenziato quando l'altro sta parlando durante il dibattito del 10 settembre.

Nonostante le preoccupazioni precedenti riguardo a possibili interferenze, Kamala Harris e Donald Trump hanno accettato di attenersi alle regole stabilite da ABC, che proibiscono l'uso di oggetti di scena, appunti preconfezionati e consentono interruzioni limitate nel prossimo dibattito televisivo.

