"L'economia Biden sta prosperando," ha dichiarato la vicepresidente, vantandosi dei recenti dati sull'occupazione. "Ecco cosa chiamiamo l'economia Biden, e ne siamo molto orgogliosi."

Questa affermazione è stata un punto dolente per Harris da quando ha preso il comando come candidata democratica in vista delle elezioni presidenziali del 2024, con l'obiettivo di guidare il cambiamento.

La campagna repubblicana e i suoi alleati hanno investito oltre 38 milioni di dollari per riproporre questa affermazione circa 70.000 volte nei loro spot pubblicitari da quando Harris è diventata la candidata democratica. Il loro obiettivo è sfruttare le preoccupazioni dei votanti sull'economia e mettere in discussione il tentativo di Harris di voltare pagina dal passato, associandola al record del presidente Joe Biden.

Uno di questi spot, finanziato con più di 13 milioni di dollari, semplicemente contrappone Harris nella sua campagna del 2024, mentre discute i prezzi in aumento, al 2023 statement, senza ulteriori commenti.

Un altro spot simile, sostenuto da oltre 13 milioni di dollari, mette in contrapposizione la copertura dei media sull'inflazione con il 2023 statement, mantenendo lo stesso approccio minimalista, ancora una volta senza ulteriori narrazioni.

Un terzo spot della campagna repubblicana, lanciato di recente e già sostenuto da oltre 3 milioni di dollari, inizia con Harris che afferma "L'economia Biden funziona", seguito da una voce fuoricampo che dice "Non è vero", e menziona ulteriori coperture negative sull'inflazione. Lo spot si conclude con "Eppure Harris dice ancora 'L'economia Biden funziona'. No, non è vero", suggerendo che Harris è fuori dalla realtà economica. Un quarto spot che utilizza questo soundbite è stato rilasciato il giorno successivo.

Durante la campagna, i repubblicani e i loro alleati hanno adottato una strategia a due punte contro Harris - da un lato collegando immigrazione e criminalità e amplificando le preoccupazioni per la sicurezza; dall'altro, criticando il record economico Biden-Harris, con un focus particolare sull'inflazione.

La frequenza degli spot che ripropongono l'endorsement di Harris dell'economia Biden evidenzia questa seconda strategia, e questa parte del messaggio a favore dei repubblicani è in aumento nelle ultime settimane mentre la campagna affina la sua strategia pubblicitaria per le fasi finali della corsa.

Gli spot mirano a capitalizzare il vantaggio che i sondaggi indicano per i candidati repubblicani sulle questioni economiche e intensificare le preoccupazioni persistenti sull'inflazione e una possibile recessione - anche se l'inflazione sta rallentando nell'economia reale e la crescita dell'occupazione continua.

Harris e i suoi sostenitori, nel frattempo, hanno fatto uno sforzo consapevole per contrastare queste critiche, concentrandosi anche loro sulla comunicazione economica nei loro spot pubblicitari. Lo scorso fine settimana, la campagna di Harris ha lanciato una serie di spot che mettono in evidenza la sua agenda economica, specificamente studiata per gli stati chiave.

"Il costo della vita accessibile sarà una priorità della mia presidenza. Abbasserò il costo dell'insulina e dei farmaci da prescrizione per tutti. E lavorerò per approvare il primo divieto nazionale sulla speculazione sui prezzi degli alimenti. Più di 100 milioni di americani riceveranno una riduzione delle tasse. Affronteremo la carenza di case negli Stati Uniti costruendo 3 milioni di nuove case e affitti per la classe media", dice Harris negli spot.

Inoltre, la sua campagna ha speso più di 10 milioni di dollari per mandare in onda uno spot in cui Harris dice: "Voi volete costi e tasse più bassi. Credo che voi vogliate progredire, non solo sopravvivere - volete prosperare. Ecco perché promuovo un'economia delle opportunità".

Infine, uno degli spot principali di Harris confronta il suo approccio con quello di Trump. "I piani di Trump aumenteranno i costi e le tasse per la maggioranza degli americani. Dobbiamo concentrarci sul futuro e renderlo migliore per le famiglie come la vostra", dice Harris nello spot.

I democratici, compresi Biden e Harris, hanno abbandonato l'etichetta "economia Biden" nella loro comunicazione economica da tempo. Per la vicepresidente, la sua posizione su questo argomento riflette l'equilibrio delicato che ha affrontato nel sostenere il record dell'amministrazione, compreso nel suo primo intervento come candidata lo scorso mese con CNN.

"Quindi mantieni che l'economia Biden è un successo?" ha chiesto CNN's Dana Bash durante una discussione sui piani economici di Harris.

"I mantengo che quando facciamo progressi", ha risposto Harris prima di elencare i successi dell'amministrazione. "Dirò che è un buon progresso. C'è ancora molto da fare, ma è un buon progresso."

La battaglia su chi possa migliorare di più la situazione finanziaria dei votanti fa da sfondo a questo scambio. Nonostante i dati positivi dell'economia USA, i prezzi sono ancora più alti di quattro anni fa e i tassi di interesse sono elevati. L'inflazione è notevolmente diminuita dal suo picco del 2022 e l'economia USA ha creato 142.000 posti di lavoro ad agosto, segnalando una crescita più forte di un numero preoccupante a luglio.

Tuttavia, gli spot pubblicitari rilasciati dalla campagna repubblicana illuminano anche una sfida che tutti i politici devono affrontare - passano ore a cercare di convincere il pubblico, a impegnarsi su posizioni e a fare dichiarazioni, mentre i consulenti politici e gli inserzionisti osservano e aspettano il momento giusto per capitalizzare. Harris, durante un discorso a sud-est di DC ad agosto 2023, non poteva prevedere il messaggio contrastante che avrebbe dovuto presentare ai votanti solo un anno dopo.

In risposta agli attacchi repubblicani, Harris ha cambiato la sua comunicazione economica, concentrandosi sulla sua agenda, come l'abbassamento dei costi dell'insulina e dei farmaci da prescrizione, il divieto della speculazione sui prezzi degli alimenti e la promozione di un'economia delle opportunità.

despite the decreasing inflation rates and strong job growth, the republican campaign continues to exploit Harris' past endorsement of "Bidenomics," capitalizing on the advantage their candidates have on economic issues in polls.

