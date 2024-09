Trump e i suoi seguaci pubblicano immagini di gatti.

La squadra di campagna del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump e i suoi sostenitori hanno diffuso su piattaforme social immagini sintetiche di gatti e anatre. Questo gesto è una risposta alle affermazioni del candidato alla vicepresidenza di Trump, J.D. Vance, che ha insinuato che immigrati haitiani in una città americana specifica stanno rubando e mangiando animali domestici.

Successivi report dei media statunitensi, citando le autorità locali di Springfield, hanno dichiarato che non sono avvenuti tali incidenti. In risposta alle affermazioni di Vance, il senatore repubblicano Ted Cruz ha pubblicato una foto di un gatto sulla piattaforma X insieme alla didascalia "Vota per Trump per impedire ai migranti haitiani di mangiarci". Elon Musk, miliardario della tecnologia e proprietario di X, ha condiviso un'immagine di un'anatra e un gatto, commentando "Salvalli".

Vance ha anche commentato su X: "Di recente, il mio ufficio ha ricevuto numerose lamentele da residenti di Springfield che affermano che i loro animali domestici o animali vicini sono stati rapiti da immigrati haitiani. Tuttavia, è possibile che queste storie si rivelino infondate". Da allora, diverse figure repubblicane hanno condiviso immagini sintetiche di gatti, inclusi Trump sulla sua piattaforma Truth Social.

L'immigrazione resta un tema centrale della campagna

In un'immagine, Trump è ritratto a bordo di un aereo circondato da gatti e anatre. Ha anche caricato un'immagine di un gatto che tiene una mitragliatrice e indossa un cappello MAGA. "MAGA" è un acronimo per "Make America Great Again", che serve come slogan della campagna di Trump. La congresswoman repubblicana Nancy Mace ha condiviso un'immagine generata da AI su X che ritrae Trump con un gatto sotto il braccio e un'oca al suo fianco.

Il tema dell'immigrazione ha un peso significativo nella campagna. In qualità di vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris è responsabile di questo problema. Il suo avversario nelle elezioni presidenziali dell'8 novembre, l'ex presidente Trump, critica spesso Harris su questo argomento, accusandola di inadeguatezza.

