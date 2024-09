Trump e i suoi fratelli lanciano la loro iniziativa di criptovaluta

Non molto tempo fa, Donald Trump, allora non sostenitore delle criptovalute, arrivando addirittura a definirle "una truffa", ha ora deciso di unire le forze con i suoi figli e con gli imprenditori per presentare la sua piattaforma di criptovalute. Durante una presentazione in diretta di due ore del lunedì, i dettagli del progetto sono stati tenuti nascosti, tranne il fatto che gli utenti avranno l'opportunità di acquistare token digitali, che forniranno loro il diritto di voto sulla piattaforma dietro pagamento di una commissione.

Donald Trump Jr., figlio dell'ex presidente, ha definito la piattaforma World Liberty Financial "l'inizio di una rivoluzione finanziaria" durante la presentazione trasmessa su X. L'obiettivo è quello di fornire servizi finanziari decentralizzati utilizzando la tecnologia blockchain, che potrebbe potenzialmente rendere obsolete le tradizionali intermediari come le banche.

World Liberty Financial prevede di consentire agli utenti di prestare criptovalute tra di loro - un servizio già offerto da numerose altre piattaforme.

Le principali influenze del progetto Trump sono Zachary Folkman e Chase Herro, imprenditori di criptovalute affermati. Hanno rivelato che la piattaforma utilizzerà principalmente stablecoin, che sono tipicamente legate al valore delle valute tradizionali, come il dollaro statunitense, offrendo resistenza alle oscillazioni volatili del mercato crypto.

Token da utilizzare come incentivi

Folkman ha rivelato che World Liberty Financial mira a creare una piattaforma facile da usare. I leader del progetto hanno dichiarato che gli acquirenti di token avranno l'opportunità di gestire la piattaforma. In totale, il 63% dei token sarà disponibile al pubblico, il 20% sarà assegnato al team di fondazione, mentre i token rimanenti saranno messi da parte come incentivi per gli utenti.

Durante il suo mandato, Trump aveva opinioni negative sulle criptovalute, definendole "una truffa". Tuttavia, le sue opinioni sono cambiate notevolmente: alla fine di luglio, l'82enne ha annunciato che assumerà il ruolo di "il presidente a favore dell'innovazione e del bitcoin che l'America ha bisogno". Al contrario, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden promuove la regolamentazione del settore crypto.

