Trump e Harris sono impegnati in una disputa riguardante i dibattiti televisivi.

Il confronto iniziale tra Trump e Harris, i contendenti, non si è ancora materializzato. Tuttavia, le frecciate sono già volate tra i rispettivi team. La fazione repubblicana si sta concentrando specificamente sulla stazione televisiva. Inizialmente, uno scontro significativo tra Donald Trump e Kamala Harris era stato programmato per circa due settimane. Tuttavia, il malcontento crescente da entrambe le parti getta dubbi sulla realizzazione del duello del 10 settembre come previsto.

Directamente dal suo piattaforma personale, Truth Social, Trump ha espresso il suo disappunto contro la stazione televisiva ABC News. "A che scopo debattere con Kamala Harris su questa stazione?", ha chiesto, alterando il nome della rete nel suo post in "ABC News Bugiarde".

La causa del suo forte disappunto risale a un'intervista condotta da un reporter di ABC con il senatore degli Stati Uniti Tom Cotton dell'Arkansas. Nonostante la "impressionante" performance di Cotton, il reporter avrebbe gestito la conversazione in modo "ridicolo" e "di parte". Trump accusa anche diversi moderatori della rete di avere una bias pro-democratica e definisce gli esperti che appaiono sulla rete come una "serie di antagonisti di Trump". Il 78enne considera gli ospiti della rete come un "coretto di detrattori di Trump".

Controversia del microfono

I campi di entrambi i contendenti sono anche in disaccordo sulle regole che governano la loro unica apparizione televisiva concordata finora. Il campo di Harris avrebbe intenzione di alterare le regole ancora una volta. Secondo un portavoce del democratico, Brian Fallon, parlando con Politico, "abbiamo comunicato ad ABC e ad altre reti che stanno considerando un potenziale dibattito in ottobre che riteniamo che i microfoni di entrambi i candidati debbano rimanere attivi per l'intera durata del programma". In precedenza, era stato concordato che il microfono del candidato non parlante sarebbe stato muto durante l'apparizione televisiva. Questa regola si applicava anche al duello tra Biden e Trump su CNN a giugno.

Justificando la richiesta di cambiare le regole, Fallon ha citato la presunta mancanza di autocontrollo di Trump. "Affermiamo che gli advisor di Trump preferirebbero il microfono muto perché non si fidano del loro candidato per gestire 90 minuti di discorso presidenziale da solo."

Il campo di Trump ha risposto con una battuta sarcastica. "Adesso che la campagna di Harris ha iniziato i preparativi per il dibattito, sono chiaramente preoccupati per ciò che percepiscono come la performance di Harris", ha dichiarato il portavoce della campagna Trump, Jason Miller. La campagna di Harris starebbe cercando di alterare le regole per evitare il dibattito, ha affermato il portavoce. "Se Kamala Harris non è in grado di recitare le sue battute per 90 minuti, è un suo problema", ha detto Miller.

Non è certo ci saranno ulteriori scontri oltre l'incontro del 10 settembre, che è già stato organizzato. Entrambe le parti sono in disaccordo sui date, le reti televisive e le condizioni del dibattito da qualche tempo. Trump ha recentemente sfidato Harris a partecipare a una serie di tre incontri. Tra le altre cose, il repubblicano insiste su un evento sulla stazione conservatrice Fox News - davanti a un grande pubblico.

Tuttavia, un punto è indiscutibile: lo scontro tra i due candidati alla vicepresidenza. J.D. Vance e Tim Walz hanno concordato un confronto televisivo in ottobre. Si terrà il 1° ottobre e sarà organizzato da CBS.

