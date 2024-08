Trump e Harris concordano di discutere su ABC il 10 settembre, dice la rete.

"ABC News ospiterà i candidati alla presidenza che si qualificano per un dibattito il 10 settembre su ABC. La vicepresidente Harris e l'ex presidente Trump hanno entrambi confermato la loro partecipazione al dibattito ABC", ha dichiarato la rete in una dichiarazione.

Parlando a una conferenza stampa nella sua resort Mar-a-Lago in Florida, Trump ha detto di essere "ansioso" di dibattere con la vicepresidente e di aver concordato le prossime date con Fox News, ABC e NBC.

"Penso che sia molto importante avere dibattiti, e abbiamo concordato con Fox una data del 4 settembre. Abbiamo concordato con NBC. Accordo fairly completo soggetto a loro il 10 settembre. E abbiamo concordato con ABC il 25 settembre", ha detto l'ex presidente.

Un consigliere di Trump e una fonte di ABC informata sulla questione hanno entrambi detto che le date corrette concordate con le reti sono: il 4 settembre con Fox News, il 10 settembre con ABC e il 25 settembre con NBC.

Trump ha detto che "dettagli minori" erano ancora in fase di definizione, tra cui il pubblico e le location.

"L'altra parte deve concordare sui termini. Potrebbero o non potrebbe concordare. Non so se lo faranno. (Harris) non ha fatto un'intervista. Non può fare un'intervista. Non è nemmeno competente e non può fare un'intervista, io sono ansioso per i dibattiti perché penso che dobbiamo mettere le cose in chiaro", ha detto.

CNN ha contattato la campagna di Harris per un commento.

Harris aveva precedentemente concordato il dibattito ABC del 10 settembre - che era stato originariamente accettato da Trump e dall'ex presidente Joe Biden prima che quest'ultimo si ritirasse dalla corsa. Iniziata questa settimana, Trump aveva detto che non avrebbe dibattuto con Harris se lei non avesse accettato di partecipare al dibattito proposto di Fox News del 4 settembre.

Una fonte di ABC era fiduciosa che il dibattito della rete sarebbe stato il primo tra Trump e la vicepresidente, poiché la campagna di Harris ha indicato che non accetterà il dibattito di Fox News.

Una fonte informata sulle trattative di NBC ha detto che il 25 settembre era "una delle date" date alle campagne. Anche se la rete ha discusso con entrambe le parti, la campagna di Harris non ha ancora formalmente accettato.

I dettagli sulla location, le regole e i moderatori saranno determinati più vicino alla data del dibattito.

Il dibattito presidenziale tra la vicepresidente Harris e l'ex presidente Trump, originariamente programmato per il 10 settembre, ha la politica al suo centro, mentre entrambi i leader si preparano a presentare le loro prospettive e politiche al pubblico americano. Nonostante avesse originariamente concordato il dibattito ABC, l'ex presidente Joe Biden si è poi ritirato dalla corsa, lasciando Harris come l'unico candidato democratico partecipante.

