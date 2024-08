- Trump e Harris andranno a un duello televisivo a settembre.

I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Kamala Harris, si preparano ad affrontarsi nel loro primo dibattito televisivo a settembre. L'ABC ha annunciato che il repubblicano e il democratico hanno entrambi accettato un dibattito il 10 settembre (ora locale/11 settembre CEST). Questa data era stata precedentemente concordata da Trump e il presidente democratico in carica Joe Biden prima che Biden si ritirasse dalla corsa e Harris prendesse il suo posto.

Trump aveva inizialmente proposto una data alternativa con un'altra rete, ma il repubblicano ha annunciato durante una conferenza stampa alla sua tenuta Mar-a-Lago in Florida che è ora disposto a partecipare a un totale di tre dibattiti contro Harris. Il suo team ha organizzato date con altri due network per il 4 settembre (5 settembre nell'ora tedesca) e il 25 settembre (26 settembre nell'ora tedesca). Resta da vedere se Harris accetterà anche queste date. Trump ha anche menzionato che è prevista una debates tra i candidati alla vicepresidenza, J.D. Vance e Tim Walz, ma non ha fornito una possibile data.

Negli ultimi giorni, Trump e Harris sono stati coinvolti in una pubblica disputa sulla data del dibattito, accusandosi a vicenda di evitare il dibattito per paura.

Durante la sua conferenza stampa a Mar-a-Lago, Trump ha lanciato un'altra feroce attacco contro Harris, definendola incompetente e stupida e dichiarando: "Non è abbastanza intelligente per tenere una conferenza stampa".

