Trump e Abbott rilanciano l'attenzione del GOP sulla sicurezza dei confini nelle elezioni del 2024

La rinnovata attenzione all'immigrazione giunge in un momento politicamente delicato per il Presidente Joe Biden, che sta negoziando con i repubblicani del Congresso un accordo sulle modifiche alla politica sull'immigrazione e sulle frontiere - una richiesta del Partito Popolare nell'ambito di un più ampio pacchetto di aiuti d'emergenza che includerà anche fondi per l'Ucraina e Israele.

Biden sta già affrontando il contraccolpo dei principali alleati progressisti per la sua disponibilità a fare concessioni sulla politica di confine.

La posta in gioco del dibattito sull'immigrazione - che si svolge ora a Capitol Hill, nelle aule di tribunale e in campagna elettorale - è enorme. I cambiamenti tra gli elettori latinos - che nelle ultime elezioni si sono spostati a favore del Partito Repubblicano in alcune regioni chiave - potrebbero far cambiare idea a Stati in bilico come l'Arizona e il Nevada nelle elezioni del 2024. Nel frattempo, Biden deve tenere insieme una coalizione democratica che includa i moderati preoccupati per la sicurezza dei confini, i giovani elettori e i progressisti, che secondo i sondaggi sono già frustrati dal Presidente.

Trump ha scatenato una tempesta politica sabato quando, durante un discorso della campagna del New Hampshire, ha affermato che gli immigrati provenienti dal Sud America, dall'Africa e dall'Asia stanno "avvelenando il sangue del nostro Paese" - un'osservazione che ha attirato paragoni con il linguaggio della Germania nazista.

A questi commenti ha fatto seguire, domenica in Nevada, l'impegno a condurre la "più grande operazione di deportazione della storia americana".

Poi, martedì sera in Iowa, ha riconosciuto e respinto i paragoni del suo linguaggio con il "Mein Kampf" di Adolf Hitler, ma ha ripetuto le sue affermazioni sugli immigrati.

"È pazzesco quello che sta succedendo. Stanno rovinando il nostro Paese. Ed è vero, stanno distruggendo il sangue del nostro Paese. Ecco cosa stanno facendo. Stanno distruggendo il nostro Paese. Non gli piace che io dica questo", ha detto Trump.

"E non ho mai letto il 'Mein Kampf'. Hanno detto: 'Oh Hitler ha detto questo'. In un modo molto diverso".

In Texas, Abbott, il governatore repubblicano al terzo mandato, ha firmato lunedì una misura che metterà alla prova fino a che punto gli Stati possono spingersi per tenere fuori gli immigrati privi di documenti.

La nuova legge renderà l'ingresso illegale in Texas un crimine di Stato, concedendo alle forze dell'ordine locali il potere di arrestare gli immigrati e ai giudici la possibilità di emettere ordini di trasferimento in Messico. La legge ha scatenato la paura di tutta la comunità latina del Texas, che rappresenta il 40% della popolazione dello Stato.

L'American Civil Liberties Union ha già intentato una causa, sostenendo che la legge del Texas è incostituzionale e viola la legge federale sull'immigrazione.

"Il disegno di legge scavalca i principi costituzionali fondamentali e viola la legge federale sull'immigrazione, danneggiando i texani, in particolare le comunità brune e nere", ha dichiarato Adriana Piñon, direttore legale dell'ACLU del Texas, in un comunicato.

La Casa Bianca di Biden ha condannato la legge texana martedì, sollevando dubbi sulla sua legalità.

"Questa è una legge estrema che non renderà e non renderà più sicure le comunità del Texas. Non lo fa e basta", ha dichiarato l'addetto stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ai giornalisti durante un briefing.

Ha definito la legge "molto in linea con ciò che... molti repubblicani amano fare o tendono a fare, ovvero demonizzare gli immigrati e disumanizzarli".

L'ondata migratoria in corso al confine tra Stati Uniti e Messico ha esercitato un'immensa pressione sulle risorse locali e federali. Abbott e l'amministrazione Biden si sono scontrati su alcune misure adottate dallo Stato per contenere l'immigrazione illegale lungo il confine meridionale. Domenica, la US Customs and Border Protection ha annunciato che avrebbe temporaneamente sospeso le operazioni presso i ponti ferroviari internazionali di Eagle Pass e El Paso, in Texas, a partire da lunedì, a causa dell'aumento degli attraversamenti del confine da parte dei migranti.

Le autorità di frontiera hanno fermato circa 192.000 migranti tra i porti d'ingresso a novembre, un aumento del 2% rispetto ai 188.000 fermi di migranti di ottobre, ha dichiarato alla CNN il capo della pattuglia di frontiera statunitense Jason Owens.

I Democratici segnalano preoccupazioni per il confine

Negli ultimi giorni i Democratici hanno ammesso di considerare la sicurezza delle frontiere un problema.

"Sappiamo tutti che c'è un problema al confine. Lo sa il Presidente, lo sanno i Democratici e noi cercheremo di risolvere il problema coerentemente con i nostri principi", ha detto martedì il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer.

In Arizona - uno dei più importanti Stati della nazione - il governatore democratico Katie Hobbs ha firmato la scorsa settimana un ordine esecutivo per mobilitare la Guardia Nazionale dell'Arizona al confine meridionale.

L'ordine della Hobbs afferma che il suo Stato "ha sopportato il peso dell'inazione federale" sulla sicurezza delle frontiere.

Nelle ultime settimane, l'amministrazione Biden ha chiuso i porti di ingresso agli attraversamenti veicolari o pedonali a Eagle Pass, in Texas, Lukeville, in Arizona, e San Ysidro, in California.

La chiusura del porto di Lukeville, si legge nell'ordinanza di Hobbs, "ha portato a una crisi umanitaria senza limiti nell'area e ha messo a rischio la sicurezza e il commercio dell'Arizona".

Tuttavia, molti progressisti mettono in guardia da possibili contraccolpi da parte della base democratica se Biden farà troppe concessioni ai repubblicani nei negoziati per un pacchetto di sicurezza alle frontiere e di aiuti all'estero.

"Se si spingerà troppo nella direzione di Trump su questo tema, si farà sentire alle urne l'anno prossimo. Non c'è dubbio", ha dichiarato alla CNN il senatore democratico della California Alex Padilla.

Non sono solo i democratici a essere divisi sull'immigrazione e la sicurezza delle frontiere.

L'affermazione di Trump secondo cui gli immigrati "avvelenano il sangue del nostro Paese" ha attirato le critiche di alcuni dei suoi rivali per la nomination presidenziale repubblicana del 2024, molti dei quali hanno chiesto misure rigorose alle frontiere.

Il governatore della Florida Ron DeSantis, che spesso rimprovera a Trump di non aver completato il muro di confine tra Stati Uniti e Messico, ha descritto i commenti dell'ex presidente come un errore "tattico".

DeSantis ha detto che Trump ha dato ai Democratici, che sono divisi sulla questione, qualcosa su cui fare leva per riunire le diverse fazioni del partito.

"Il punto è questo: il confine è un vero disastro", ha detto DeSantis lunedì dopo un evento della campagna elettorale ad Adel, in Iowa. "È un'enorme responsabilità per Biden".

"Dare all'opposizione la possibilità di tentare di far passare la questione per qualcos'altro, credo sia solo un errore tattico", ha aggiunto.

L'ex governatore del New Jersey Chris Christie è stato il più duro nel condannare i commenti di Trump. "È disgustoso", ha detto Christie domenica a "State of the Union" della CNN, definendo i commenti "fischi per cani".

Tuttavia, a Capitol Hill, le osservazioni di Trump hanno ricevuto relativamente poche reazioni - e persino qualche incoraggiamento.

Alla richiesta di un commento, il leader della minoranza del Senato Mitch McConnell ha invocato sua moglie, l'ex funzionario di Trump Elaine Chao, nata a Taiwan e immigrata negli Stati Uniti da bambina.

"Beh, mi sembra che questo non gli abbia dato fastidio quando ha nominato Elaine Chao segretario ai trasporti", ha detto il repubblicano del Kentucky.

Il senatore dell'Alabama Tommy Tuberville, che ha appoggiato Trump, ha esortato l'ex presidente a essere "più duro" nella sua retorica verso gli immigrati.

"Sono arrabbiato che non sia stato più duro", ha detto Tuberville, "perché avete visto cosa sta succedendo al confine? Ci stanno invadendo. Ci stanno invadendo".

Manu Raju, Kit Maher, Asher Moskowitz, Haley Talbot, Kate Sullivan, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Michael Williams, Rosa Flores, Sara Weisfeldt e Morgan Rimmer della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com