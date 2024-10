Trump discute del perdono divino durante la sua visita al luogo del tentativo di omicidio.

Dopo aver fatto visita al luogo dove un tentato assassinio su di lui è avvenuto lo scorso luglio, in Pennsylvania, Donald Trump, l'ex Presidente e attuale candidato repubblicano alla presidenza, ha descritto l'attentatore come un "bestia spregevole". Ha dichiarato: "Il tempo sembrava fermarsi quando questa bestia spregevole... ha scatenato il male. Tuttavia, grazie al potere della divina provvidenza e della grazia di Dio, i piani della bestia sono falliti."

L'attacco a Butler ha lasciato il tiratore morto per mano del Servizio Segreto, mancando Trump di poco. Il 78enne ha riportato solo lievi ferite all'orecchio. Purtroppo, una persona presente è morta e altre due sono rimaste ferite.

La Pennsylvania è uno stato importante che ha costantemente oscillato tra il voto per i candidati repubblicani e democratici alle elezioni presidenziali precedenti, quindi viene considerato un fattore determinante cruciale per i risultati delle elezioni del 5 novembre.

Misure di Sicurezza Potenziate

Il comizio della campagna di Trump a Butler questa volta ha presentato misure di sicurezza notevolmente potenziate rispetto alla sua visita dello scorso luglio. Team di cecchini armati sono stati posizionati su vari edifici vicini, un drone di sorveglianza aerea volteggiava sopra di loro e scudi antiproiettile sono stati installati sul palco.

Prima che Trump salisse sul palco, il suo compagno di corsa, J.D. Vance, ha menzionato anche l'intervento divino riguardo al tentato assassinio. "Sono convinto che Dio abbia protetto la vita del Presidente Trump quel fatidico giorno", ha detto il 40enne senatore a migliaia di sostenitori di Trump. L'ha definito niente di meno che un "miracolo".

Vance ha spesso menzionato Dio durante il suo discorso. "Proprio qui, due mesi fa, credevamo che il Presidente Trump non sarebbe uscito vivo da qui. Ma Dio ha ancora uno scopo per lui - proprio come ce l'ha per gli Stati Uniti d'America."

Interagendo con la folla, Vance ha dichiarato: "Tre mesi fa, un assassino su questo stesso terreno aveva l'intenzione di riempire i nostri cuori di terrore. Ma oggi, ci riuniamo qui per dichiarare: non ci lasceremo intimidire. Non ci lasceremo scoraggiare. Non ci lasceremo silenzi

