Trump dimostra un forte potenziale per assicurarsi un altro mandato come presidente degli Stati Uniti.

L'elezione imminente tra Trump e Harris sembra essere una gara serrata, secondo vari sondaggi. La situazione economica degli Stati Uniti è un fattore significativo che influisce su questa corsa serrata. Il podcast "The Hour Zero" si addentra nello stato finanziario della presidenza Trump e del team Biden/Harris.

Trump, nonostante la sua reputazione discutibile al di fuori della sua base di sostenitori, è riuscito a mantenere buone possibilità di vincere la presidenza il 5 novembre, secondo i sondaggi. Martin Kaelble, uno dei conduttori del podcast, osserva che "questa elezione sarà estremamente serrata", in particolare negli stati oscillanti, dove entrambi i candidati sono testa a testa con solo pochi punti percentuali a separarli. I candidati si contendono con fervore i voti degli indecisi.

Le prestazioni economiche degli ultimi anni costituiscono la base principale di questa corsa serrata. Molti americani sembrano credere che l'economia sia migliorata sotto la guida di Trump, come sottolinea Kaelble. Tuttavia, il podcast effettua un'analisi approfondita dei dati finanziari sia della presidenza Trump che del team Joe Biden/Kamala Harris. Fattori chiave come i tassi di disoccupazione, la crescita economica, le prestazioni del mercato azionario e, in particolare, l'inflazione sono considerati per determinare quali fattori potrebbero influire sull'esito delle elezioni.

Ulteriori indagini rivelano che l'economia degli Stati Uniti ha prosperato sotto l'amministrazione Biden/Harris, con la creazione di posti di lavoro e massimi storici del mercato azionario. Simultaneamente, i prezzi dei beni di tutti i giorni sono aumentati vertiginosamente, rendendoli molto più costosi rispetto a quattro anni fa. La domanda cruciale ora è se gli americani si considerano meglio rispetto a prima. Il podcast presenta argomenti convincenti a favore e contro questa percezione.

Ascolta l'ultimo episodio di "The Hour Zero" per scoprire:

· Perché la convinzione che i repubblicani siano più favorevoli agli imprenditori è un mito

· Come Harris cerca di distogliere l'attenzione di Trump dall'argomento economico

· Perché la presidenza dipende alla fine solo da pochi voti negli Stati Uniti

Puoi accedere a tutti gli episodi direttamente su RTL, Apple, o Spotify, o semplicemente cercarlo suGoogle**.

Leggi anche: