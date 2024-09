Trump diffonde due racconti inventati riguardo Oprah Winfrey, uno dei quali ha diffuso ripetutamente per un decennio.

Le affermazioni di Trump su Winfrey sono piuttosto irrilevanti. Tuttavia, rappresentano l'ultima occasione in cui il candidato repubblicano alla presidenza ha presentato aneddoti captivanti ma falsi mentre cerca di ottenere la massima carica del paese.

La fine del programma televisivo di Winfrey

Winfrey ha sostenuto la concorrente di Trump alle elezioni presidenziali, la vicepresidente Kamala Harris, alla Convention nazionale democratica di agosto. Giovedì, Winfrey ha ospitato un comizio virtuale in streaming per Harris nel Michigan.

In un post sui social media tardivo di sabato, Trump ha scritto: "Anni fa, Oprah Winfrey mi ha chiesto di partecipare al suo ultimo show televisivo in rete. L'ultima settimana del suo show è stata un grande evento e per la mia famiglia e me è stato un onore partecipare". Poi ha criticato Harris, dicendo che quando ha visto l'evento di Winfrey con lei, "non ho potuto fare a meno di pensare che questa non fosse la vera Oprah".

Verifica dei fatti: La dichiarazione di Trump è inaccurata. Non è apparso nell'ultima puntata de "The Oprah Winfrey Show" nel 2011, né tantomeno durante la sua spettacolare ultima settimana. Invece, Trump e la sua famiglia sono apparsi nello show circa tre mesi e mezzo prima della sua conclusione.

Il programma di Winfrey è terminato il 25 maggio 2011. Trump e la sua famiglia sono apparsi nell'episodio andato in onda il 7 febbraio 2011.

Cercando di gonfiare la sua importanza passata per Winfrey, che ha sostenuto i candidati democratici di Trump alle ultime tre elezioni presidenziali, Trump ha falsamente vantato più volte durante il suo mandato presidenziale di essere stato nel suo popolare show durante l'ultima settimana. CNN ha smentito la rivendicazione in ottobre 2020, notando che Trump la stava facendo almeno dal 2013.

L'ultima settimana del programma ha visto un tributo in un'arena per Winfrey, che includeva celebrità come Michael Jordan, Will Smith, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tom Cruise, Tom Hanks e Beyoncé, ma non Trump. L'ultima puntata è stata dedicata a Winfrey da sola.

Trump ha ripetutamente insinuato che Harris menta riguardo al fatto di aver lavorato da McDonald's (la campagna di Harris conferma che ha lavorato in un ristorante in California durante l'estate mentre era al college negli anni '80).

Durante un comizio di sabato in North Carolina, Trump ha detto: "E non ha chiesto a Oprah del suo tempo da McDonald's? E lei ha semplicemente evitato la domanda. 'Lasciami non parlare di questo'. Oprah ha detto: 'Hai lavorato da McDonald's, è fantastico'. Oprah non ha mai sentito la fine; non ci ha mai lavorato lei stessa. Quindi, Kamala si è nascosta sotto il tavolo, insieme a ogni altra risposta che ha dato".

Verifica dei fatti: L'allegazione di Trump che Harris ha evitato una domanda di Winfrey sul lavoro da McDonald's è inaccurata. In realtà, Winfrey non ha mai chiesto a Harris del lavoro da McDonald's. Invece, Winfrey ha brevemente menzionato il lavoro da McDonald's durante la sua introduzione di Harris prima che la vicepresidente salisse sul palco per la loro conversazione.

Questa è stata l'unica osservazione di Winfrey su McDonald's durante l'evento: "In nessun altro paese di questo pianeta la sua storia avrebbe potuto svolgersi in questo modo. Da figlia di immigrati a sorella maggiore a lavoratrice di McDonald's - c'è speranza per tutti voi - procuratore distrettuale, moglie e 'Momala' a senatrice a vicepresidente. Benvenuta Kamala Harris".

Harris è uscita tra gli applausi, ha abbracciato Winfrey e hanno iniziato la loro discussione concentrata su argomenti diversi da McDonald's.

Nonostante l'affermazione di Trump, Oprah Winfrey non ha mai chiesto a Kamala Harris del suo'esperienza lavorativa da McDonald's durante la loro conversazione al comizio della campagna. (politica)

L'influenza di Trump sulla carriera o sulle attività politiche di Winfrey è stata esagerata, come dimostrano le sue false affermazioni sull'aver partecipato al suo show durante l'ultima settimana. (politica)

Leggi anche: