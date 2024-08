Trump dichiara concordità in televisione con Harris

A causa delle accuse di Donald Trump nei confronti dell'ABC per mancanza di imparzialità, il dibattito televisivo programmato con Kamala Harris è sembrato incerto. Tuttavia, Trump ha ora accettato le condizioni stabilite dall'ABC. Contestualmente, Harris si sta preparando per il suo primo intervento come candidata questa settimana.

È stato concordato un dibattito televisivo per il 10 settembre tra Trump e Kamala Harris, in linea con le linee guida del dibattito CNN del 27 giugno che ha visto Trump e il presidente Joe Biden, senza pubblico e con microfoni muti per i partecipanti non parlanti.

Trump ha definito l'ABC come il "più ingiusto e crudele" network del settore. Nonostante ciò, la rete ha promesso un "dibattito equo e giusto" a Philadelphia. Harris ha rifiutato un invito per un dibattito del 4 settembre su Fox News, ma ha lasciato la data aperta per eventuali cambiamenti di idea.

L'ABC News ha annunciato circa tre settimane fa che il dibattito tra Trump e Harris si sarebbe tenuto il 10 settembre. Entrambi i candidati hanno confermato la loro partecipazione allora, rendendolo il primo e unico dibattito televisivo programmato prima delle elezioni del 5 novembre. Tuttavia, ci sono state alcune controversie riguardo alle regole del dibattito tra le campagne di Harris e Trump.

Il primo intervento di Harris

Il primo intervento di Harris come candidata alla presidenza avrà luogo questa settimana. Sarà intervistata insieme al suo compagno di corsa, Tim Walz, nello stato chiave della Georgia il giovedì. L'intervista andrà in onda localmente alle 21:00, condotta da Dana Bash di CNN.

I repubblicani hanno costantemente accusato Harris di evitare gli interventi dal momento in cui il presidente Biden si è ritirato dalla corsa presidenziale quasi cinque settimane fa. Da allora, Harris ha risposto solo a poche domande dei giornalisti durante gli eventi della campagna e non ha tenuto una conferenza stampa come candidata alla presidenza. Questo è stato oggetto di critiche da parte di Trump più volte.

Non parteciperò al dibattito del 4 settembre su Fox News, avendo rifiutato il loro invito.

