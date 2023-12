Trump dice di non aver mai letto il "Mein Kampf", mentre raddoppia la retorica anti-immigrati

"È pazzesco quello che sta succedendo. Stanno rovinando il nostro Paese. Ed è vero, stanno distruggendo il sangue del nostro Paese. Ecco cosa stanno facendo. Stanno distruggendo il nostro Paese. Non gli piace che io dica questo", ha detto Trump.

"E non ho mai letto il 'Mein Kampf'. Hanno detto: 'Oh Hitler ha detto questo'. In un modo molto diverso'".

In risposta a commenti simili fatti da Trump durante un comizio a Durham, nel New Hampshire, nel fine settimana, sugli immigrati che "avvelenano il sangue del nostro Paese", la campagna per la rielezione del presidente Joe Biden ha detto che Trump "ha ripetuto Adolf Hitler".

Il comizio di Trump è avvenuto poche ore dopo che la Corte Suprema del Colorado lo ha rimosso dalla scheda elettorale dello Stato per il 2024, stabilendo che non è un candidato presidenziale idoneo a causa del "divieto di insurrezione" del 14° emendamento. La sentenza, che sarà sospesa fino all'inizio del prossimo anno in attesa del ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, si aggiunge alla miriade di sfide legali che Trump dovrà affrontare durante l'anno elettorale.

Sebbene la campagna di Trump abbia dichiarato che "presenterà rapidamente un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti e una contestuale richiesta di sospensione di questa decisione profondamente antidemocratica", Trump non ha menzionato la sentenza durante il comizio di martedì sera, che ha segnato il suo quarto viaggio nello Stato questo mese.

L'intensificarsi della sua campagna elettorale indica l'importanza che sta attribuendo al primo Stato del GOP per i caucus, dove ha un forte vantaggio nei sondaggi. Ma è proprio quel vantaggio che potrebbe riportarlo indietro: sta cercando di combattere qualsiasi senso di compiacimento tra i suoi sostenitori, hanno dichiarato i suoi consiglieri alla CNN, e di consolidare il suo status di leader in vista delle prossime competizioni in New Hampshire, Nevada e South Carolina.

Mentre cerca di spingere l'affluenza alle urne della sua base, le visite più frequenti di Trump negli Stati in cui si vota in anticipo sono state accompagnate da una retorica sempre più dura - soprattutto sull'immigrazione - che ha attirato aspre critiche da parte dei Democratici e di alcuni Repubblicani.

In un altro comizio in New Hampshire, il mese scorso, Trump ha usato la parola "parassiti" per descrivere i suoi rivali politici, attirando un'ampia condanna, anche da parte di Biden, che ha paragonato i suoi commenti al "linguaggio che si sentiva nella Germania nazista".

Fonte: edition.cnn.com