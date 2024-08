Trump dice che un premio civile è "molto meglio" di una medaglia d'onore

Trump stava elogiando la megadonatrice repubblicana Miriam Adelson, a cui aveva assegnato la Medaglia della Libertà del Presidente durante il suo mandato, durante un discorso al suo club golfistico a Bedminster, nel New Jersey.

“Miriam, ho visto (Sheldon Adelson, suo marito scomparso) seduto così orgoglioso alla Casa Bianca quando abbiamo dato a Miriam la Medaglia della Libertà del Presidente. È il più alto riconoscimento che si possa ricevere come civile, è l’equivalente della Medal of Honor del Congresso, ma per civili. In realtà è ancora meglio, perché tutti ricevono la Medal of Honor del Congresso – sono soldati. O sono in condizioni molto gravi perché sono stati colpiti così tante volte dai proiettili, o sono morti”, ha detto Trump.

“Lei la riceve e lei è una donna sana e bellissima, e sono considerate uguali”, ha detto Trump.

È l’ultimo esempio della storia di Trump di fare commenti denigratori sul servizio militare. All’inizio della sua prima campagna presidenziale, Trump ha attirato la controversia sostenendo che il senatore McCain dell’epoca – un rivale politico che aveva prestato servizio come aviatore navale durante la guerra del Vietnam e che era stato imprigionato per più di cinque anni dai nordvietnamiti, durante i quali aveva subito ferite che lo avrebbero affetto per il resto della sua vita – non era un eroe di guerra.

“I preferisco le persone che non sono state catturate”, disse Trump all’epoca.

Poi, nel 2020, The Atlantic ha riferito che Trump aveva detto in privato durante un viaggio in Francia nel 2018 che non voleva visitare le tombe dei militari americani e aveva proseguito definendo i soldati caduti “perdenti” e “falliti”. Trump ha ripetutamente negato di aver fatto quel commento.

Trump, che ha ricevuto cinque rinvii della chiamata alle armi durante la guerra del Vietnam, ha anche definito una volta i suoi sforzi per evitare di contrarre malattie sessualmente trasmissibili il suo “Vietnam personale”.

Sarafina Chitika, portavoce della campagna Harris-Walz, ha condannato Trump per i commenti.

“Donald Trump non sa nulla del servizio a chicchessia o a chicchessia, tranne che a se stesso. Per lui insultare i insigniti della Medal of Honor, così come ha fatto in precedenza attaccando le famiglie dei caduti, prendendo in giro i prigionieri di guerra e definendo coloro che hanno perso la vita nel servizio al nostro paese come ‘perdenti’ e ‘falliti’, dovrebbe ricordare a tutti gli americani che dobbiamo assicurarci che Donald Trump non sia mai più il nostro comandante in capo”, ha detto Chitika in una dichiarazione.

L’evento di giovedì si è concentrato sulla lotta all’antisemitismo e Trump è stato presentato da Adelson, che è ebrea e ha donato milioni di dollari alla sua rielezione. Sheldon Adelson, che è morto nel 2021, era anche un importante donatore repubblicano che sosteneva Trump.

Leggi anche: