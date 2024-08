Trump dice che ha "fatto un sacco di soldi" quindi dovrebbe avere voce in capitolo quando si ottiene un taglio dei tassi

"Credo che il presidente debba almeno avere voce in capitolo in questa questione. Lo penso fortemente," ha dichiarato Trump verso la fine della sua conferenza stampa. "Ho guadagnato molti soldi, sono stato molto di successo e credo di avere un istinto migliore, in molti casi, rispetto alle persone che potrebbero essere alla Federal Reserve o al suo presidente."

L'ex presidente ha dichiarato che il presidente della Fed Jerome Powell, che Trump ha nominato nel 2017, ha sbagliato il tempismo dei movimenti dei tassi durante il suo mandato.

"Tende a essere un po' in ritardo sulle cose. Arriva un po' troppo presto e un po' troppo tardi," ha dichiarato Trump. "Credo che sia soprattutto una questione di istinto."

Trump sembra unirsi a un coro crescente, che include economisti e operatori del mercato, che credono che Powell e la Fed abbiano sbagliato la scorsa settimana quando hanno scelto di non tagliare i tassi da un massimo di 23 anni alla fine della loro riunione di politica monetaria del 31 luglio. Due giorni dopo, l'Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti ha riferito che l'economia americana ha creato solo 114.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%.

Questa deludente relazione sull'occupazione ha mandato il mercato azionario in subbuglio, alimentando i timori che la Fed abbia aspettato troppo a lungo per tagliare i tassi. Ci vuole tempo perché gli aumenti o i tagli dei tassi entrino in vigore nell'economia, quindi temporeggiare una decisione di politica giusta è un gioco difficile che la Fed storicamente non è riuscita a vincere.

Tuttavia, Trump ha recentemente sostenuto contro un taglio dei tassi prima delle elezioni, affermando che una tale decisione da parte della Fed sarebbe un regalo per il partito democratico. I tagli dei tassi tendono a ridurre i costi di prestito per i consumatori e le imprese, liberando denaro da spendere e stimolando l'economia. Nella sua campagna decennale per contrastare l'inflazione in aumento, la Fed ha aumentato i tassi per rallentare l'economia e portare i prezzi sotto controllo. Ci è riuscita per lo più in questo.

Trump ha litigato pubblicamente con Powell per anni, spesso postando sui social media che non era d'accordo con la decisione della Fed di aumentare i tassi nella campagna di aumento dei tassi pre-Covid di Powell.

"Ho avuto scontri con lui un couple di volte molto duri," ha dichiarato Trump giovedì. "L'ho combattuto molto duramente. E in realtà, andiamo d'accordo, andiamo d'accordo."

Trump ha elogiato pubblicamente Powell per aver tagliato i tassi a zero nel marzo 2020, quando la Fed ha effettuato due straordinari tagli di tassi d'emergenza per impedire all'economia di collassare nei primi giorni della pandemia.

I presidenti spesso si lamentano della politica della Fed, ma la campagna di pressione pubblica di Trump è in una categoria a parte. La Fed è progettata per essere un corpo di governo indipendente, libero dall'influenza politica, in modo che non possa essere intimidita per fare decisioni emotive che potrebbero disturbare l'equilibrio delicato tra la creazione di posti di lavoro e l'inflazione bassa. A volte, una banca centrale è costretta a prendere decisioni impopolari e, quando la politica gioca un ruolo, come è successo di recente in Turchia, l'inflazione può sfuggire al controllo o le economie possono crollare.

Despite their tense relationship, Powell has routinely declined to comment on Trump's attempts to wield influence, saying the Fed will remain independent and undeterred in its mission.

And for what it's worth, Trump said in a Bloomberg interview last month that he would not fire Powell if he were to be reelected president, "especially if I thought he was doing the right thing." But Trump has said he will not reappoint Powell in 2026 at the end of his term.

The former president's comments about the Fed's rate decisions impact on business and the economy, as he believes Powell tends to miss the optimal timing. Rate cuts can benefit businesses by reducing borrowing costs and boosting economic growth, a policy the Fed used during the pandemic.

