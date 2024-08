Trump designa Robert F. Kennedy come suo consigliere "non ufficiale" o confidente

Con l vittoria potenziale a portata di mano, Donald Trump sta attivamente radunando un gruppo per facilitare la transizione del potere e identificare potenziali candidati per posizioni chiave. Tra questo team ci sono Robert F. Kennedy Jr., un precedente avversario nella corsa presidenziale repubblicana, e l'ex democratica Tulsi Gabbard. Secondo i resoconti del "The New York Times", Trump intende nominare entrambi come membri onorari della sua "équipe di transizione". Questa notizia emerge pochi giorni dopo che sia Kennedy che Gabbard hanno dichiarato il loro sostegno alla campagna di Trump.

Durante una conversazione con l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, Kennedy ha confermato la sua inclusione nel team, spiegando che avrebbe aiutato a selezionare individui che guideranno il governo. Accanto a Kennedy e Gabbard in questo comitato ci sono il vice J.D. Vance e i figli di Trump, Donald Trump Jr. e Eric Trump.

Nonostante una parte significativa delle loro vite pubbliche sia stata spesa come democratici progressisti, Trump ha precedentemente etichettato Kennedy come un "lunatico di sinistra radicale" e qualcuno "più liberale di qualsiasi altro democratico". Nonostante i pettegolezzi che Kennedy avesse sostenuto il diritto all'aborto e gli ambientalisti di sinistra per indebolire il suo appello ai sostenitori di Trump, alla fine si è candidato come indipendente.

Negli ultimi settimane, Gabbard, un'ex congressista che ha lasciato il Partito Democratico dopo la sua candidacy presidenziale del 2020, ha lavorato informalmente per preparare gli eventi della campagna di Trump. Lunedì, ha confermato il suo impegno ad aiutare Trump nella sua corsa per riconquistare la Casa Bianca. Gabbard ha dovuto difendersi dalle accuse che la sua candidacy fosse stata sostenuta dalla Russia con l'intento di indebolire i democratici. Trump ha costantemente difeso lei contro queste accuse.

Kennedy, che ora si definisce indipendente, ha fatto un'apparizione pubblica a un evento della campagna Trump a Glendale, in piedi accanto al candidato repubblicano. La sua apparizione è stata accolta con entusiasmo, culminando in fuochi d'artificio e l'esecuzione della canzone dei Foo Fighters "My Hero". Sul palco, un Kennedy visibilmente a disagio ha espresso il suo desiderio di lavorare con un futuro presidente Trump per eliminare le sostanze chimiche dannose dal nostro cibo. Trump ha promesso che insieme avrebbero lottato contro "l'establishment politico corrotto" e "ripristinato il controllo di questo paese per il popolo".

