Trump critica il Nasdaq per aver impostato una pausa standard sul trading di Truth Social, la sua piattaforma di social media.

"Perché NASDAQ ha sospeso il trading di DJT?" si chiede Trump su Truth Social, menzionando il simbolo di borsa di Trump Media & Technology Group, che possiede Truth Social. "Qual è il loro potere per farlo? L'hanno fatto due volte oggi. Cosa sta succedendo?"

Trump suggerisce che NASDAQ stia prendendo ordini dalla SEC, un'organizzazione che egli sostiene stia ritardando la fusione di Trump Media per motivi politici.

Venerdì si è verificato un significativo aumento delle azioni di Trump Media, che vengono scambiate nel Nasdaq Composite, dopo l'annuncio di Trump di non vendere azioni nella società.

Questa escalation è stata così significativa da provocare due fermate del trading di cinque minuti, per offrire un periodo di raffreddamento.

Tali fermate del trading sono comuni e si verificano frequentemente per diverse azioni durante la giornata.

Per Trump Media (DJT), la prima fermata si è verificata alle 2:26 p.m. ET e si è conclusa alle 2:31 p.m. ET, secondo il sito di NASDAQ. Questa fermata si è verificata solo pochi minuti dopo che Trump ha annunciato durante una conferenza stampa la sua decisione di "non vendere" azioni nella società, causando un aumento del 25% delle azioni.

Il trading è ripreso prima che le azioni venissero nuovamente fermate alle 2:34 p.m. ET per un'ulteriore fermata di cinque minuti.

NASDAQ ha spiegato che le fermate sono state provocate dalle regole limit up-limit down, progettate per "difendere gli investitori e promuovere l'interesse pubblico".

Nonostante la natura apparentemente ordinaria della situazione, Trump ha minacciato di vendicarsi contro NASDAQ.

"I renderò NASDAQ, e forse la SEC, responsabili del loro comportamento," ha scritto su Truth Social. "Se lo faranno di nuovo, trasferiremo le azioni alla Borsa di New York."

NASDAQ non ha risposto alla richiesta di commento di CNN.

I primi media hanno raccolto le minacce di Trump contro NASDAQ e la SEC, scatenando discussioni sul potenziale impatto sulle relazioni commerciali tra le due entità.

Data la natura volatile della situazione, alcuni analisti finanziari suggeriscono che questo potrebbe portare a un cambiamento nella rappresentazione dei media di Trump Media & Technology Group, che è un importante giocatore nel settore dei media digitali.

Leggi anche: