- Trump critica il governatore ebreo e mostra il suo auto-elogio

Il candidato presidenziale del Partito Repubblicano, Donald Trump, è nuovamente sotto accusa per le accuse di antisemitismo. Ha fatto un commento offensivo sul governatore democratico della Pennsylvania, Josh Shapiro, di discendenza ebraica. Sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha definito Shapiro un "governatore ebraico esageratamente lodato" che "non ha fatto nulla per Israele e non lo farà mai".

Attualmente, Trump si vanta di essere "il miglior alleato che Israele e la comunità ebraica abbiano mai conosciuto". Ha affermato: "Ho fatto più per Israele di qualsiasi altro presidente, e sinceramente, più di chiunque altro". Nello stesso spirito, ha criticato la sua concorrente democratica, Kamala Harris, descrivendola come una "compagna" e "marxista di estrema sinistra".

Quando interrogato dai media sulle dichiarazioni di Trump, Shapiro ha risposto: "Spesso diffonde stereotipi antisemiti". Secondo Shapiro, il discorso di Trump è infiammatorio e "pieno di ostilità".

Un portavoce della Casa Bianca, rimasto anonimo, ha rilasciato una dichiarazione che non ha fatto riferimento a Trump specificamente, affermando che denigrare un cittadino americano menzionando la sua fede ebraica in modo offensivo è "antisemita, dannoso e pericoloso".

Shapiro era un contendente per la nomination democratica alla vicepresidenza insieme a Harris. Alla fine, il governatore del Minnesota, Tim Walz, è stato selezionato per il ruolo. Alle elezioni governatoriali del 2022, Shapiro, ora 51enne, ha vinto contro il candidato scelto da Trump, Doug Mastriano, guadagnandosi l'ammirazione all'interno del suo partito.

In precedenza, Trump ha fatto commenti simili sugli ebrei. In un comizio di quest'anno, ha dichiarato: "Qualsiasi ebreo che voti per un democratico o per Biden ha bisogno di una valutazione psichiatrica".

