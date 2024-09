Trump continua ad attaccare lo stato psicologico di Harris, mentre alcuni alleati repubblicani sostengono che si concentri sulle questioni primarie.

Joe Biden sembra stare vivendo un declino cognitivo, il che, a mio parere, suggerisce che Kamala Harris potrebbe essere intrinsecamente disonesta," ha dichiarato l'ex presidente durante un raduno a Erie, in Pennsylvania, domenica, ribadendo le critiche espresse la sera precedente a Prairie du Chien, nel Wisconsin, dove aveva dichiarato: "Kamala è cognitivamente compromessa."

Attaccando Harris per la crisi migratoria in aumento durante l'amministrazione Biden, Trump ha espresso la sua opinione sabato, dicendo: "Considerando la situazione, solo un individuo con difficoltà cognitive potrebbe permettere che una simile situazione si verifichi nel nostro paese."

Domenica mattina, alcuni repubblicani hanno chiesto a Trump di concentrarsi sulle questioni principali, una richiesta che è stata costantemente avanzata durante la sua terza campagna presidenziale.

Il senatore Lindsey Graham, alleato stretto di Trump, ha parlato con Jake Tapper di CNN a "State of the Union", dicendo di non credere che Harris sia cognitivamente compromessa, ma piuttosto "molto liberal".

"I consiglierei al presidente Trump di concentrarsi su questioni come l'economia, il controllo del confine, l'inflazione e la politica estera, su cui la gente si fida di lui in modo sostanziale," ha detto il repubblicano del South Carolina.

"Non sto dicendo che è pazza. Sto dicendo che il suo partito, le sue ideologie, sono pazze," ha aggiunto Graham riguardo a Harris, dopo aver criticato la sua politica sul confine.

Il whip della maggioranza alla Camera, Tom Emmer, che ha lavorato con il governatore del Minnesota Tim Walz per preparare il senatore dell'Ohio JD Vance per il dibattito vicepresidenziale di martedì, ha detto: "Dovremmo concentrarci sulle questioni" quando gli è stato chiesto di Trump che ha definito Harris "mentalmente disabile".

In seguito, quando gli è stato chiesto se considerava il vicepresidente "mentalmente disabile", Emmer ha risposto: "Kamala Harris non è la scelta giusta per l'America."

L'ex governatore del Maryland Larry Hogan, un critico di Trump che ha rifiutato l'endorsement dell'ex presidente per la sua corsa al Senato, ha risposto agli attacchi di Trump contro Harris, dicendo: "I commenti offensivi di Trump non sono solo offensivi per il vicepresidente, ma anche per le persone con reali disabilità mentali."

Hogan ha aggiunto: "Per anni ho detto che il linguaggio divisivo di Trump non è necessario."

Tuttavia, il speaker della Camera Kevin McCarthy, un sostenitore di Trump nonostante i loro rapporti tesi, si è rifiutato di condannare gli insulti di Trump contro Harris durante un'intervista con Manu Raju di CNN a "Inside Politics".

"Chi sarebbe sufficientemente stabile mentalmente da permettere 13.000 omicidi nel proprio paese?" ha detto il repubblicano della California, citando una statistica contestata che è stata manipolata e utilizzata dai legislatori repubblicani e dai commentatori conservatori come prova dell'incompetenza di Harris nella gestione della politica migratoria.

In risposta alle recenti dichiarazioni di Trump su Harris, Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della campagna di Trump, ha detto: "Kamala Harris non è adatta a servire come presidente" e ha attaccato la sua posizione sull'immigrazione.

La CNN ha contattato la campagna di Harris per un commento sulle recenti dichiarazioni di Trump. Sarafina Chitika, portavoce della campagna, ha risposto al discorso di Trump di sabato in una dichiarazione, dicendo: "Donald Trump sta finalmente dicendo la verità agli elettori: non ha nulla di 'ispirante' da offrire al popolo americano, solo oscurità."

Sarah Davis, Aileen Graef, Kate Sullivan, Jeff Zeleny, Ali Main, Rashard Rose e Daniel Dale hanno contribuito a questo

