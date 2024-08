Trump continua a perseguire i suoi obiettivi politici lanciando critiche individuali contro Harris

Il concorrente repubblicano di 78 anni ha inoltre criticato una rappresentazione di Harris sulla copertina della rivista americana "Time", vantandosi di "superarla nel reparto dell'aspetto fisico".

Stando alle notizie, gli advisor di Trump hanno recentemente raccomandato a Trump di concentrarsi su questioni di politica come immigrazione e inflazione durante i suoi eventi pubblici, incoraggiandolo a evitare attacchi personali contro Harris. La loro principale preoccupazione è che questi attacchi potrebbero non risuonare con gli elettori indecisi, un gruppo di cui Trump ha bisogno per vincere le elezioni del 5 novembre.

Alcuni repubblicani hanno espresso pubblicamente la loro preoccupazione che Trump possa scoraggiare gli elettori indecisi. In un'intervista a Fox News, la precedente rivale di Trump per la nomination presidenziale, Nikki Haley, ha invitato il suo partito a intraprendere un "cambiamento critico" nella loro strategia di campagna e smettere di "lamentarsi" di Harris.

Tuttavia, Trump è rimasto fermo sulla sua libertà di intraprendere attacchi personali contro Harris. "Non ho rispetto per lei. Non ho rispetto per la sua intelligenza, e penso che sarà un presidente terribile", ha dichiarato durante una conferenza stampa del giovedì.

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato a luglio di non cercare la rielezione e ha proposto la sua vice presidente come nuovo candidato. Dopo l'elezione di Harris come candidato presidenziale attraverso un voto elettronico all'inizio di agosto, la 59enne riceverà ufficialmente la nomination durante la convention del Partito Democratico a Chicago la prossima settimana.

Il 78enne Trump si è trovato sotto pressione a causa dell'entusiasmo crescente per la candidatura di Harris tra alcuni elettori. In diversi sondaggi, lei lo ha ora superato.

