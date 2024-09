Trump continua a essere sfrenato, mentre Harris ha la responsabilità di eseguire in modo efficace.

Con meno di sei settimane alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, la tensione è palpabile. Donald Trump e i Repubblicani stanno fomentando guai, mentre Kamala Harris e i Democratici si presentano come gli avvocati della razionalità. I sondaggi sono molto vicini, mostrando poca differenza rispetto alle elezioni del 2016 e del 2020.

Dopo il loro dibattito televisivo, i sondaggi si sono spostati di circa l'1%, dando a Kamala Harris un leggero vantaggio del 2,2%. Tuttavia, la situazione negli "stati chiave" non è uniforme, con Donald Trump che guadagna terreno in due dei sette. Nonostante le ultime settimane turbolente dei Repubblicani, le intenzioni dei votanti americani rimangono in gran parte invariati, lasciandoli con una scelta cruciale da fare nelle prossime sei settimane.

Mentre si avvicina il giorno delle elezioni dell'8 novembre, emerge una tendenza: i Repubblicani sono in subbuglio, mentre i Democratici stanno portando avanti una campagna ben pianificata, proiettando un'immagine di ragione e responsabilità in contrapposizione a un ciarlatano imprevedibile. Anche se c'è un elemento di esagerazione in questa descrizione, contiene un granello di verità. Kamala Harris si sta posizionando come la voce della ragione, mentre Donald Trump rimane immutato.

I sondaggi negli stati cruciali mostrano una corsa serrata tra i due, con un margine di errore in tutti i casi. Anche se Harris ha guadagnato terreno, il suo vantaggio è statisticamente irrilevante. L'attenzione dei media nelle ultime settimane potrebbe averla aiutata a colmare il divario con Trump. Ma questo potrebbe cambiare, poiché eventi importanti come le convention e i dibattiti sono già conclusi.

In passato, Donald Trump ha gettato fango sui suoi avversari durante le campagne elettorali, rivelando informazioni dannose su Hillary Clinton nel 2016 e sul "laptop dall'inferno" di Joe Biden nel 2020. Con sole sei settimane rimaste, ha un altro asso nella manica per screditare Harris? Anche se i sondaggi nazionali suggeriscono una posizione peggiore per Harris, con il suo vantaggio del 2,2%, questo potrebbe cambiare in base agli eventi futuri.

Da quando il presidente Biden ha annunciato che non si sarebbe candidato per la rielezione, la sicurezza di Donald Trump è vacillata. Ha inciampato durante il dibattito televisivo e ha ricevuto critiche per la sua affermazione secondo cui i richiedenti asilo haitiani mangiano animali come cani e altri animali. Questa affermazione ha scatenato risate da parte di Kamala Harris e una vasta derisione da parte dei media. Dopo il dibattito, il 67% dei votanti ha valutato positivamente la performance di Harris, mentre solo il 40% ha detto lo stesso per Trump.

Questa storia controversa sul consumo di animali sarebbe stata orchestrata dalla influencer di destra Laura Loomer. Trump ha subsequently invitato Loomer a unirsi a lui in una cerimonia del 9/11. Lo scorso anno, Loomer ha diffuso la teoria del complotto secondo cui gli attacchi dell'11 settembre erano un "complotto interno". Dopo la commemorazione, Loomer ha scritto su X: "Gli immigrati haitiani non mangiano solo gatti e cani. Mangiano anche le persone". Trump ha promesso di impedire agli Stati Uniti di diventare un paese di terzo mondo, con Loomer che afferma che molti dei "profughi di Kamala" maltratteranno gli animali.

Trump ha recentemente spinto per un stallo di bilancio per ottenere un vantaggio politico, ma è stato fermato dal suo stesso partito al Congresso. Ha avuto una disputa pubblica con la cantante Taylor Swift dopo che lei ha sostenuto Harris. In eventi per corteggiare gli elettori ebrei, ha affermato che "gli ebrei" erano particolarmente responsabili per una possibile sconfitta elettorale. Si è lamentato di aver ricevuto solo il 24% dei voti degli ebrei nel 2020. Nel frattempo, Mark Robinson, un candidato governatoriale di Trump in North Carolina, ha fatto notizia per i suoi post su un forum porno, dove si è definito un "Nazi nero" e ha trovato la schiavitù "non brutta". Il team di campagna di Robinson si è dimesso in risposta, ma Trump non ha ancora ritirato il suo sostegno.

Harris rimane composta tra il caos del suo avversario. Durante un comizio nello stato caldo della Wisconsin, ha detto: "È la stessa vecchia strategia. Non si tratta di divisione e odio, ma di guardare avanti con ottimismo: 'È il momento di girare pagina'. La maggior parte degli americani ha più cose in comune che differenze. Si tratta di costruire comunità e coalizioni per dimostrare che 'andrà tutto bene'. È per questo che ho il sostegno dei Democratici, degli indipendenti e persino di alcuni Repubblicani: 'Siamo tutti sulla stessa barca'".

Kamala Harris ha chiacchierato per circa trenta minuti, una tradizione che ha portato avanti dal momento in cui il presidente Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale e ha nominato Harris come sua successora. D'altra parte, Trump trasforma i suoi eventi in uno spettacolo prolungato, si allontana dal copione, parla di eventi attuali e conclude intorno al

Nonostante il biasimo e le critiche, Donald Trump continua a spingere per azioni controversie, come minacciare uno stallo di bilancio e sostenere candidati controversie come Mark Robinson, che ha fatto commenti infiammatori in un forum porno.

