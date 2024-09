- Trump contesta le accuse mosse contro di lui.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump mantiene la sua posizione di 'non colpevole' dopo la pubblicazione di un'indictment aggiornato nel processo federale di presunta manipolazione delle elezioni, come indicato dalla documentazione presentata dalla sua squadra legale. Il documento indica che Trump rinuncia al suo diritto di presenziare all'udienza, permettendo ai suoi avvocati di presentare una 'non colpevolezza' in sua vece.

L'indictment aggiornato è una conseguenza della decisione della Corte Suprema

L'indictment rivisto, redatto dalla squadra del procuratore speciale Jack Smith, deriva dalla decisione di luglio della fazione conservatrice della Corte Suprema che concede a Trump l'immunità per determinate azioni ufficiali. Per mantenere il progresso del caso, Smith e la sua squadra sono stati costretti a rivedere l'indictment contro Trump, data questa decisione senza precedenti.

Trump aveva precedentemente annunciato la sua 'non colpevolezza' durante la sua udienza dell'anno precedente, quindi questa ultima azione non sorprende. L'ex candidato repubblicano alla presidenza continua a denigrare qualsiasi procedimento legale contro di lui come una "campagna diffamatoria politicizzata".

Le accuse rimangono invariati

I sostenitori di Trump hanno invaso il Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. In qualità di presidente in quel momento, Trump ha cercato di capovolgere i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e convertire la sua sconfitta in una serie di vittorie.

Trump è stato successivamente incriminato per accuse federali a Washington, D.C. L'indictment aggiornato potrebbe essere più breve, ma le quattro accuse contro di lui rimangono invariati. Trump è accusato di cospirazione per truffare gli Stati Uniti e di cospirazione per ostacolare un'inchiesta ufficiale, tra gli altri capi d'imputazione.

La Commissione, facendo riferimento al Grande Giurì o ai pubblici ministeri, aveva già preso una decisione sulle accuse federali contro Trump prima della pubblicazione dell'indictment aggiornato. Nonostante le modifiche nell'indictment rivisto, la posizione di Trump di 'non colpevolezza' rimane invariata.

Nonostante il cambiamento nell'indictment, la Commissione ha mantenuto la sua decisione che Trump non è colpevole di alcun illecito in relazione alle accuse federali originali.

