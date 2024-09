Trump conferma ufficialmente la sua riapparizione il 5 ottobre a Butler, Pennsylvania, luogo del primo attentato alla sua vita.

Il Presidente Donald J. Trump tornerà a Butler, in Pennsylvania, dove per un pelo non ha perso la vita circa due mesi e mezzo fa, per tenere un comizio nello stesso luogo, come annunciato.

In precedenza, CNN aveva riferito che il presidente sarebbe stato a Butler il 5 ottobre.

"Durante la sua visita, il Presidente Trump renderà omaggio a Corey Comperatore, l'eroico individuo che ha sacrificato la propria vita per proteggere la moglie e le figlie dai colpi letali di quel tragico giorno. Reconoscerà anche i due altri cittadini americani rimasti feriti dal tiratore, David Dutch e James Copenhaver. Il Presidente esprimerà la sua sincera gratitudine alle forze dell'ordine e ai servizi di emergenza, nonché alla comunità intera per il loro caloroso sostegno e affetto seguito all'incidente", si conclude la dichiarazione.

La situazione è ancora in evoluzione e verranno forniti ulteriori aggiornamenti.

La visita del Presidente a Butler è stata oggetto di discussioni politiche, con alcune preoccupazioni riguardo a possibili proteste. Si prevede che il comizio del Presidente Trump a Butler affronterà varie questioni politiche, probabilmente comprese quelle relative alla sua rielezione.

