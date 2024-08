- Trump comunica attraverso una barriera trasparente.

Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, è tornato in campagna elettorale, questa volta all'aria aperta. Il suo primo evento significativo all'aperto dopo l'attacco in Pennsylvania lo ha visto protetto da una barriera trasparente al podio nello stato chiave della Carolina del Nord. Le informazioni precedenti suggerivano che, dopo l'attacco, il Secret Service, responsabile della sua sicurezza, avrebbe déployato vetri antiproiettile alle riunioni all'aperto.

Un presunto sparatore ha preso di mira un comizio nello stato della Pennsylvania il 13 luglio, colpendo Trump con un proiettile all'orecchio destro. L'aggressore di 78 anni è stato prontamente eliminato dal personale di sicurezza. Purtroppo, un partecipante è morto e altri due sono rimasti feriti. L'evento all'aperto a Butler si è svolto tra le festività. Da allora, Trump ha costantemente tenuto eventi di campagna davanti a grandi folle, tutti al chiuso.

Legge e ordine rigorosi

L'evento nella Carolina del Nord è stato caratterizzato da misure di sicurezza stringenti, evidenti nelle immagini di cecchini appostati sui edifici vicini ad Asheboro. I media hanno riferito che la polizia ha successivamente arrestato due persone diverse ore dopo l'evento. I video hanno mostrato l'ammanettamento di questi sospetti e il sequestro di armi da un veicolo. La rete CBS 17 ha confermato, citando fonti delle forze dell'ordine, che il pubblico non era in pericolo.

Emergenza sanitaria tra il pubblico

Prima dell'incidente, si è verificato un altro evento durante il discorso di Trump - una donna tra il pubblico sembrava avere sintomi legati al calore. "C'è un professionista medico qui? Qui fa molto caldo," ha osservato Trump durante il suo discorso. La figura autorevole poi ha lasciato il palco, ricevendo applausi, e ha confortato la donna.

Una scena simile si è verificata a un evento di campagna per la candidata alla presidenza democratica Kamala Harris a Milwaukee martedì sera (ora locale). Harris ha anche interrotto il suo discorso in risposta a un incidente medico tra il pubblico e ha richiesto la presenza di un paramedico.

Attualmente, Trump sta attraversando gli stati cruciali per le elezioni presidenziali dell'8 novembre, spesso chiamati stati oscillanti. Sta presentando un netto contrasto con la Convention nazionale democratica a Chicago, dove il suo omologo politico, Harris, è il punto focale.

Nel suo discorso ad Asheboro, Trump ha anche affrontato la questione dei suoi consiglieri e leader di partito che lo esortano a concentrarsi di più sul discorso politico e meno sugli attacchi personali contro i suoi rivali. "Devo essere personale? Non devo essere personale?" ha chiesto al pubblico, che ha risposto con fragorosi applausi per la sua scelta di approccio. "I miei consiglieri sono storia," ha scherzato Trump con buon umore.

Il repertorio di insulti di Trump

Come previsto, il discorso di Trump era pieno di commenti volgari. Oltre ad attaccare il vicepresidente degli Stati Uniti Harris, ha anche preso di mira il presidente Joe Biden e l'ex presidente Barack Obama. Trump sembrava particolarmente risentito per il discorso di Obama alla Convention nazionale democratica della sera precedente. "Era piuttosto demoniaco ieri sera. Sto cercando di essere amichevole con le persone, ma è difficile quando prendono le cose personalmente," si è lamentato Trump. Obama, tra le altre cose, ha sottolineato la propensione di Trump a usare soprannomi infantili, assurde teorie del complotto e una strana fissazione per le dimensioni delle folle.

Leggi anche: