Trump chiede un rinvio della condanna

A fine di maggio, Donald Trump è stato dichiarato colpevole in un processo per tangenti. La sentenza avrebbe dovuto essere annunciata a questo punto, ma la data è stata posticipata. Ora, gli avvocati di Trump stanno cercando di ritardare ulteriormente l'annuncio - fino dopo le elezioni presidenziali.

Donald Trump sta cercando di posticipare la sentenza nel suo processo per tangenti fino dopo le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sentenza è prevista per il 18 settembre, con le elezioni che si terranno il 5 novembre. "A parte l'ovvio obiettivo di influenzare le elezioni, non c'è alcun motivo stringente per cui la corte debba mantenere la data attuale per l'annuncio della sentenza", hanno scritto gli avvocati di Trump, Todd Blanche e Emil Bove, in una mozione presentata al giudice Juan Merchan. Essi argomentano che il candidato repubblicano alla presidenza ha bisogno di più tempo per appellarsi eventualmente alla decisione di Merchan riguardo all'immunità presidenziale prima della sentenza. Merchan deciderà il 16 settembre, due giorni prima della sentenza prevista, se annullare o meno la condanna di Trump alla luce di una sentenza della Corte Suprema. La Corte Suprema ha concesso a Trump un'immunità parziale dalla persecuzione penale il 1° luglio, ma questa non si applica ai reati commessi in qualità di privato cittadino.

Trump è stato dichiarato colpevole da una giuria il 30 maggio. In New York, il giudice deciderà la pena. Originariamente, questa avrebbe dovuto essere annunciata l'11 luglio.

Trump è stato accusato di aver falsificato i registri aziendali in relazione ai pagamenti di tangenti alla pornostar Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016. Il suo avvocato personale, Michael Cohen, ha dato i soldi a Daniels per evitare la divulgazione di un presunto flirt nel 2006. Trump ha ammesso di aver rimborsato Cohen, ma nega di aver avuto una relazione con Daniels.

