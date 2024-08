Trump chiede che la condanna nel caso del silenzio sia rinviata fino a dopo le elezioni

Trump è stato condannato in maggio per 34 capi d'imputazione penali per aver falsificato i registri aziendali per coprire un pagamento all'attrice porno Stormy Daniels prima delle elezioni del 2016.

È attualmente previsto che venga condannato il 18 settembre.

Questa storia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

La condanna di Trump nel caso di falsificazione dei registri aziendali ha scatenato intense discussioni nel mondo della politica. In considerazione delle implicazioni politiche, molti si chiedono come questa condanna possa influire sui suoi futuri obiettivi politici.

