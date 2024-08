Trump cerca di ritardare il processo di condanna

Nel recente passato, i giurati hanno dichiarato Donald Trump colpevole di tutte le 34 accuse presentate in un processo per tangenti. Per cercare di ritardare la rivelazione della sentenza, l'équipe legale di Trump sta ora spingendo per il trasferimento del caso a un tribunale federale. In caso di problemi, l'ex comandante in capo potrebbe affrontare una lunga condanna detentiva.

A circa tre settimane dalla data prevista per la pronuncia della pena, gli avvocati di Trump hanno nuovamente contestato l'autorità del tribunale di New York. Hanno presentato una petizione per il trasferimento del caso a un tribunale federale, come indicato nei loro documenti giudiziari. Inoltre, hanno chiesto al tribunale federale di impedire al giudice newyorkese Juan Merchan di rivelare la sentenza il 18 settembre. Questa data cade circa sette settimane prima delle prossime elezioni presidenziali, in cui Trump si candida nuovamente per la nomination del partito repubblicano.

Finora, l'équipe legale di Trump ha incontrato numerosi ostacoli con i suoi costanti appelli e strategie legali per spingere il giudice a rinunciare, ritardando o mandando a monte il processo. Gli avvocati di Trump avevano già richiesto il trasferimento del caso a un tribunale federale l'anno scorso.

Nella loro istanza, gli avvocati di Trump si riferiscono alla recente decisione della Corte Suprema riguardo all'immunità presidenziale. In questa sentenza, si è stabilito che i presidenti degli Stati Uniti godono di una vasta protezione da azioni penali per atti ufficiali mentre sono in carica. Di conseguenza, la rivelazione della sentenza nel caso di New York è stata recentemente rinviata al 18 settembre.

Tempo di detenzione potenziale per Trump

Una parte significativa delle azioni contestate alla base del caso si è verificata prima della presidenza di Trump, dal 2017 al 2021. I pagamenti di tangenti all'attrice porno Stormy Daniels, effettuati durante la campagna del 2016, non possono essere considerati atti presidenziali ufficiali.

A maggio, una giuria di New York ha emesso un verdetto di colpevolezza per tutte le 34 accuse presentate contro Trump. Si tratta di un passo senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, con un ex presidente che affronta accuse penali. A 78 anni, Trump potrebbe essere condannato a una pena detentiva di diversi anni. Tuttavia, è anche possibile una condanna alla libertà vigilata. Trump ha dichiarato che intende contestare il verdetto.

Date la condanna di Trump nel processo per tangenti e la potenziale condanna detentiva di diversi anni, i suoi avvocati stanno attivamente cercando di trasferire il caso a un tribunale federale per le elezioni presidenziali del 2024. Come indicato nei loro documenti giudiziari, sostengono che i diritti costituzionali di Trump al processo equo e alla parità di trattamento potrebbero essere violati se la sentenza non viene ritardata o trasferita.

Nonostante queste manovre legali, le prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024 vedono Trump candidarsi nuovamente come candidato repubblicano, aggiungendo un nuovo strato di complessità alla sua situazione legale in corso.

