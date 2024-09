Trump avverte le società americane di potenziali sanzioni doganali.

L'affetto di Donald Trump per le Politiche Protezioniste

Le misure protezioniste sono sempre state una delle strategie politiche preferite di Donald Trump. Recentemente, ha minacciato di imporre dazi elevati alle case automobilistiche degli Stati Uniti se avessero trasferito le loro unità di produzione all'estero. Ora tocca a John Deere finire nel mirino di Trump.

Durante un evento di campagna orientato verso gli agricoltori in Pennsylvania, Trump ha espresso il suo "amore" per John Deere, icona americana nella produzione di macchinari agricoli. Tuttavia, il suo affetto si è trasformato in un severo avvertimento quando ha saputo dei piani di Deere & Company di trasferire una consistente parte della produzione in Messico. Trump ha minacciato: "Stò dicendo a John Deere ora: se fate questo, imporremo un dazio del 200% su tutto ciò che vendete negli Stati Uniti".

John Deere ha circa 34.000 dipendenti in tutto il Nord America. Il produttore, noto per i suoi trattori, ha perso posti di lavoro in diverse piante negli ultimi 18 mesi. Di recente, John Deere ha annunciato i piani per esternalizzare la produzione di carrelli elevatori a piccole ruote dalla sua pianta dell'Iowa al Messico. I rappresentanti sindacali hanno accusato la direzione di dare la priorità alla "cupidigia" e di cercare di migliorare i profitti a spese dei lavoratori. In una dichiarazione, Deere & Company ha giustificato la sua decisione affermando che il trasferimento di semplici fasi di produzione all'estero aiuta a mantenere i posti di lavoro negli impianti degli Stati Uniti.

Durante il suo mandato dal 2017 al 2021, Trump ha visto i dazi come un mezzo per proteggere o addirittura riportare i posti di lavoro industriali negli Stati Uniti. Recentemente, ha anche minacciato di imporre dazi del 200% sulle importazioni se le case automobilistiche avessero trasferito la produzione fuori dagli Stati Uniti in Messico.

Una Strategia Disastrosa

Trump sostiene spesso che i produttori stranieri o i paesi pagheranno i dazi. Tuttavia, durante l'evento in Pennsylvania, ha anche sottolineato che questo sarebbe negativo per "i nostri agricoltori". Tuttavia, gli agricoltori, in quanto acquirenti di trattori e macchinari agricoli, alla fine sopporteranno i costi aggiuntivi per mantenere i posti di lavoro negli Stati Uniti o pagare i dazi. I dazi sono essentially tasse sulle importazioni, quindi rendono i beni importati più costosi e meno attraenti, ma anche con il risultato di prezzi più elevati per i consumatori.

Gli economisti avvertono che aumenti eccessivi dei dazi potrebbero far aumentare l'inflazione negli Stati Uniti. L'appogiatore di Kamala Harris, imprenditore e candidato democratico alle presidenziali, Mark Cuban, ha definito la promessa di Trump "una strategia disastrosa per distruggere una rinomata azienda americana e aumentare le spese per i consumatori americani". Cuban ha ulteriormente sottolineato su Twitter che Trump voleva imporre dazi del 200% alle aziende statunitensi che operavano in Messico, mentre i dazi sulle importazioni dalla Cina variavano dal 10 al 20%, rendendo così i prodotti cinesi più economici di quelli di alcune aziende statunitensi negli Stati Uniti.

Le politiche protezioniste potrebbero continuare ad essere un aspetto significativo delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024, data la storia di Donald Trump nell'imporre dazi per proteggere i posti di lavoro industriali.

Nonostante il sostenitore di Kamala Harris, Mark Cuban, abbia definito la promessa di Trump di aumentare i dazi "una strategia disastrosa", alcuni politici potrebbero ancora sostenere tali politiche durante le elezioni del 2024.

Leggi anche: