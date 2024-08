Trump attacca Harris e Walz durante la prima conferenza stampa da quando è stato annunciato il biglietto democratico

Egli ha posizioni che è difficile anche solo immaginare che esistano. Sta puntando a cose di cui nessuno ha mai sentito parlare. È molto coinvolto nel mondo transgender e in molti altri mondi," ha detto Trump ai reporter riuniti per la sua prima conferenza stampa dopo che Harris ha annunciato Walz come sua candidata alla vicepresidenza.

In circa un'ora, l'ex presidente ha risposto a una varietà di domande e ha deviato in punti di vista familiari, dalla critica ai democratici sull'immigrazione e sull'economia a una tirata in cui accusava il partito di cospirare contro il presidente Joe Biden. Ha insistito che la sua strategia di campagna non è cambiata ora che Harris è la sua avversaria e ha detto che preferisce correre contro di lei, ipotizzando a un certo punto che la sua performance con i votanti bianchi maschili sarebbe "andata alle stelle".

"I non ho ricalibrato la strategia per nulla. Sono le stesse politiche: frontiere aperte, debole sulla criminalità. Penso che sia peggio di Biden," ha detto Trump. "Perché è stato costretto in quella posizione. Lei c'era già da tempo."

Chiamato in causa per la sua leggera agenda di campagna, Trump ha liquidato la domanda come "stupida" prima di dire che è stato impegnato a girare spot pubblicitari, parlare al telefono, alla radio e in programmi televisivi. Ha notato anche che stava tenendo una conferenza stampa, la sua prima in mesi, prima di dire che Harris "non è abbastanza intelligente" per farne una. L'ultimo evento della sua campagna è stato nel fine settimana, quando ha tenuto un comizio con il suo candidato alla vicepresidenza, il senatore dell'Ohio JD Vance. Vance, a sua volta, ha fatto campagna negli stessi stati di Harris e Walz questa settimana.

Trump ha trascorso gran parte della giornata di giovedì a lamentarsi della copertura dei media sui suoi comizi, sostenendo a un certo punto che il pubblico per i suoi commenti dell'11 gennaio 2021 - poco prima dei disordini al Campidoglio degli Stati Uniti - era il più grande di sempre e, in un momento assurdo, lo ha paragonato favorevolmente alla partecipazione al discorso "I Have a Dream" di Martin Luther King Jr. al 1963 March on Washington for Jobs and Freedom.

"Se guardi cosa ha fatto Martin Luther King, quando ha fatto il suo discorso, era un grande discorso. E guardi il nostro, stesso spazio, stessa cosa. Stesso numero di persone, se non di più," ha detto Trump. "E guardi la foto della sua folla e della mia folla. Avevamo più persone. Hanno detto che ne avevo 25.000 e lui ne aveva un milione e va bene così perché mi piace il dottor Martin Luther King."

I monologhi farneticanti di Trump hanno formato un netto contrasto con il biglietto democratico appena coniato, che è più giovane e, nelle poche apparizioni finora, più concentrato sul proprio insieme di questioni. L'ex presidente, nel frattempo, sembrava incline a commentare - spesso con menzogne o affermazioni fuorvianti - su ogni questione sotto il sole, dalle rilevazioni ("molto buone") alle prospettive di una nuova guerra mondiale ("molto vicine").

Le sue incursioni in critiche più mainstream su Harris e lo stato del paese sotto il presidente Joe Biden hanno colpito alcune linee di attacco familiari, anche se occasionalmente sconcertanti.

"Adesso hai milioni e milioni di persone morte e hai persone che muoiono finanziariamente perché non possono comprare bacon, non possono comprare cibo, non possono comprare generi alimentari, non possono fare niente. Vivono orribilmente nel nostro paese," ha detto Trump degli americani.

In gran parte, però, le osservazioni di Trump sono state un riassunto di vecchie ruggini e un aumento di nuove, spesso offensive accuse.

Gli americani ebrei che sostengono Harris, ha detto Trump, "dovrebbero farsi esaminare il cervello".

"È stata molto, molto cattiva con Israele e molto cattiva con le persone ebree," ha aggiunto. Non ha specificato come, né che Harris è sposata con un uomo ebreo, il secondo gentleman Doug Emhoff.

Ha poi minimizzato l'impatto che i diritti abortivi avranno sulle prossime elezioni, definendolo "un problema molto piccolo" e "non più un fattore importante", prima di sostenere nuovamente - in modo falso - che i democratici sostengono l'aborto "anche dopo la nascita".

La corsa per la Casa Bianca, ha aggiunto in seguito, non sarebbe stata competitiva - a condizione che le elezioni fossero state condotte correttamente, suggerendo nuovamente in modo falso che i voti precedenti non lo erano stati.

"La base MAGA è il 75% del paese," ha detto Trump, "molto oltre il partito repubblicano".

In un lieve ribaltamento dalle sue osservazioni precedenti, quando aveva suggerito che non avrebbe potuto dibattere con Harris alle date e agli orari precedentemente stabiliti, Trump giovedì ha annunciato di aver concordato tre incontri.

"Penso che sia molto importante avere dibattiti e abbiamo concordato con Fox una data del 4 settembre. Abbiamo concordato con NBC. Accordo abbastanza completo, soggetto a loro il 10 settembre. E abbiamo concordato con ABC il 25 settembre," ha detto l'ex presidente.

Un consigliere senior di Trump e una fonte di ABC informata della questione hanno entrambi detto che le date corrette concordate con i network sono: il 4 settembre con Fox News, il 10 settembre con ABC e il 25 settembre con NBC.

Trump ha detto che "dettagli minori" erano ancora in fase di definizione, tra cui il pubblico e le sedi.

