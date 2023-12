Trump appoggia Bernie Moreno nelle primarie del GOP per il Senato dell'Ohio

L'appoggio di Trump è arrivato dopo che il senatore dell'Ohio JD Vance, uno stretto alleato di Trump che da tempo sostiene la campagna senatoriale di Moreno, ha esortato l'ex presidente ad appoggiare la candidatura di Moreno durante un incontro a Mar-a-Lago venerdì scorso, come ha riferito una fonte a conoscenza dell'incontro alla CNN.

Durante l'incontro Trump ha deciso di sostenere Moreno nei prossimi giorni.

Moreno è in corsa in un'affollata primaria repubblicana, che include il Segretario di Stato dell'Ohio Frank LaRose, per cercare di scalzare il senatore Sherrod Brown - uno dei due incumbent democratici più vulnerabili in corsa per la rielezione il prossimo anno.

A differenza del ciclo elettorale di midterm del 2022, quando Trump ha rilasciato una serie di endorsement in gare statali e locali, l'ex presidente sta adottando un approccio molto più cauto agli endorsement in vista delle gare del 2024.

L'ex presidente aveva già elogiato Moreno sui social media e i due si sono incontrati di persona una manciata di volte negli ultimi mesi.

Moreno ha organizzato una campagna fallimentare per il Senato nel 2022, prestando alla campagna milioni di dollari dal suo patrimonio personale prima di abbandonare la corsa e fare campagna per uno dei suoi rivali, Vance.

