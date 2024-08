Trump annuncia intenzioni di abbassare i prezzi ancora una volta.

I prezzi stanno per calare e lo faranno in modo consistente," ha dichiarato Trump al suo pubblico durante un recente discorso in cui ha illustrato i suoi piani per un secondo mandato. "Lo vedrete, caleranno e caleranno in fretta, non solo con le assicurazioni, ma con tutto."

È vero che il governo ha il potere di influire sui costi di determinati beni e servizi, ma una vasta e improvvisa riduzione dei prezzi è altamente improbabile. Potrebbe portare a un ciclo catastrofico difficile da interrompere.

"i prezzi caleranno e caleranno in modo significativo e caleranno in fretta," ha affermato Trump.

Ha promesso di abbassare non solo il costo della benzina, delle bollette del riscaldamento e dell'elettricità, ma ha promesso che questo sarebbe accaduto in tutta l'economia.

"Non c'è dubbio che la gente apprezzi sentire questo. E non c'è dubbio che sia irraggiungibile," ha detto Justin Wolfers, un economista dell'Università del Michigan, a CNN durante un'intervista telefonica.

Rallentare il ritmo dell'inflazione, facendo sì che i prezzi crescano a un ritmo più lento, è un obiettivo realistico, soprattutto quando la Federal Reserve sta lavorando su questo da due anni con qualche successo.

Tuttavia, ciò che Trump sembra proporre è la deflazione: una vasta riduzione dei prezzi. E gli economisti lo considerano un segnale di allarme.

"La deflazione sarebbe causata dalla creazione di una grave recessione. Ciò porterebbe le aziende a ridurre i loro prezzi," ha spiegato Wolfers.

Ma i prezzi più bassi possono anche rallentare l'economia.

Se i consumatori sanno che qualcosa costerà meno il mese prossimo, rimanderanno l'acquisto. Questo porterà a prezzi ancora più bassi. E così via.

"È estremamente rischioso e si autoalimenta," ha detto Wolfers.

Gli esperti della Fed sarebbero allarmati da una vasta riduzione dei prezzi perché potrebbero creare un circolo vizioso negativo.

"La Fed sarebbe allarmata," ha detto Wolfers. "È estremamente difficile liberarsi da una spirale deflazionistica."

Il Giappone è un esempio di paese che soffre di deflazione da decenni, caratterizzato da prezzi in calo e pressoché nessun crescita.

Tuttavia, i prezzi per determinati beni e servizi stanno già calando in qualche misura. Ad esempio, i prezzi della benzina sono 40 centesimi più bassi rispetto a un anno fa, secondo l'AAA.

Nel corso dell'anno, i prezzi sono anche calati per gli elettrodomestici (-3,3%), i mobili (-5,2%) e i completi maschili (-12%), secondo l'Ufficio di statistica del lavoro.

Il tasso di inflazione complessivo è anche diminuito, scendendo al 2,9% di luglio, il tasso più basso degli ultimi tre anni.

Ma questo non significa che i prezzi siano più bassi in generale. Stanno solo crescendo a un ritmo più lento.

La vicepresidente Kamala Harris ha presentato il suo piano per far fronte ai prezzi elevati, inclusi passi per contrastare il prezzo di acquisto, abbassare i costi dell'insulina e affrontare la carenza di alloggi.

Ma non ha promesso di portare una vasta riduzione dei prezzi in tutta l'economia.

Gli economisti concordano sul fatto che i prezzi complessivi in tutta l'economia non torneranno ai livelli pre-Covid e non dovrebbero essere il nostro obiettivo.

Mark Zandi, chief economist di Moody's Analytics, ha definito le ampie riduzioni dei prezzi "irrealistiche e indesiderabili".

"Un ambiente deflazionistico porterebbe a un'economia debole e recessiva," ha detto Zandi.

L'obiettivo reale non è quello di far tornare i prezzi ai loro livelli precedenti, ma di far adattare l'economia all'ambiente dei prezzi attuale.

Ciò accadrebbe mantenendo l'inflazione sotto controllo (idealmente intorno al 2%) e garantendo che i salari continuino a crescere.

"Se i salari continuano a superare l'inflazione, l'impatto dei prezzi più elevati diventa meno grave con il passare di ogni mese," ha detto Zandi.

Se i prezzi iniziassero realmente a calare, le aziende potrebbero anche tagliare i salari. Ciò significherebbe che le persone non sarebbero in grado di approfittare dei prezzi più bassi.

"Abbassare i prezzi sembra allettante se mantieni il tuo stipendio attuale. Ma non lo fai," ha detto Wolfers.

L'ironia della promessa di Trump di far calare i prezzi è che alcuni economisti mainstream credono che elementi del suo programma potrebbero fare esattamente il contrario.

Ad esempio, il piano di Trump di imporre nuovi dazi su tutte le importazioni USA e dazi del 60% sui beni cinesi potrebbe costare alle famiglie

