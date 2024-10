Trump annulla l'intervista in prima serata con '60 Minutes', secondo il rapporto della CBS

CBS ha rivelato il cambio di piani di Trump poche ore prima che la rete ospitasse un dibattito per la vicepresidenza tra il candidato alla vicepresidenza di Trump, il senatore JD Vance dell'Ohio, e il compagno di corsa della vicepresidente Kamala Harris, il governatore Tim Walz del Minnesota.

La rete, nota per la sua tradizione di 60 anni di invito ai biglietti democratici e repubblicani per apparire nel suo programma durante le stagioni elettorali, aveva ottenuto interviste con entrambi i candidati, con Trump che si è impegnato per primo, seguito da Harris, attraverso i loro rispettivi portavoce della campagna. Il veterano CBS anchor e corrispondente Scott Pelley era stato designato per intervistare Trump.

Tuttavia, CBS ha annunciato che la campagna di Trump aveva deciso di non partecipare all'intervista con Pelley, citando un cambiamento tardivo che ha disturbato i loro programmi, poiché le interviste erano previste per andare in onda in una speciale edizione del lunedì sera di "60 Minutes" la prossima settimana.

Con nessun altro dibattito previsto tra Trump e Harris, questa intervista di "60 Minutes" rappresentava una delle ultime opportunità per gli elettori di vedere entrambi i candidati in televisione prima delle elezioni di novembre. In risposta, CBS ha confermato che avrebbe ancora condotto un'intervista con Harris, con il corrispondente Bill Whitaker che l'avrebbe seguita nella campagna e intervistata più tardi questa settimana.

CBS ha mantenuto l'invito per un'intervista con Trump, con il portavoce della rete che ha dichiarato: "La nostra originale invitazione all'ex presidente Donald Trump per essere intervistato su 60 Minutes è ancora valida". Tuttavia, la campagna di Trump ha negato di aver accettato l'intervista, sostenendo di aver avuto solo iniziali discussioni con 60 Minutes, che non erano mai state programmate o confermate.

Il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha apparentemente aggiunto: "Hanno insistito per tagliare l'intervista per fare il fact-checking", suggerendo un motivo per la decisione della campagna di ritirarsi. Dopo questo annuncio, CNN si è chiesta se c'era ancora una possibilità per Trump di partecipare all'intervista, a cui Cheung ha risposto: "Adesso che hanno mentito sull'interazione, si sono fottuti da soli".

In risposta al ritiro di Trump dall'intervista, il consigliere senior di Harris, David Plouffe, ha criticato Trump, dichiarando: "Teme il palco del dibattito. Teme 60 minuti. E la sua squadra della campagna - dopo gli ultimi tre giorni di sempre più sconnessi e instabili sproloqui ai suoi comizi - è chiaramente teme di esporlo oltre i confini comodi".

Nel 2020, Trump aveva anche bruscamente interrotto la sua intervista con il corrispondente di "60 Minutes" Lesley Stahl. Il "CBS Newsmagazine" è spesso una meta ambita per i candidati presidenziali a causa del suo grande pubblico.

Contributo delle segnalazioni di CNN Alayna Treene.

Il brusco ritiro dell'intervista di Trump con "60 Minutes" ha nuovamente evidenziato la complessa relazione tra i media e la politica nel mondo degli affari. Nonostante CBS abbia mantenuto l'invito, rimane incerto se Trump riconsidererà, che potrebbe influenzare l'impegno del pubblico e gli ascolti.

Leggi anche: