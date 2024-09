Trump afferma erroneamente che ogni sondaggio indica la sua vittoria nel dibattito.

Egli ha conseguito questo nel 2016 dopo i suoi dibattiti contro Hillary Clinton. L'ha fatto di nuovo nel 2020 dopo il dibattito con Joe Biden. E l'ha ripetuto il mercoledì successivo, dopo aver affrontato la Vicepresidente Kamala Harris la sera precedente.

Ha pubblicato sui social media mercoledì pomeriggio: "Ogni sondaggio indica che stiamo vincendo, in un caso 92-8, quindi perché organizzare un rematch?"

"Abbiamo vinto il dibattito, secondo ogni sondaggio - ogni singolo sondaggio, credo", ha detto Trump ai reporter più tardi nel pomeriggio.

Verifica dei fatti: La dichiarazione di Trump è infondata. Al mattino di giovedì, tutti i principali sondaggi scientifici sul dibattito - quelli che utilizzano metodi di campionamento casuale per rappresentare in modo ragionevole l'opinione degli americani - hanno dimostrato che Harris ha vinto. I sondaggi in cui la maggior parte dei partecipanti ha dichiarato che Trump aveva vinto erano sondaggi non scientifici - domande aperte pubblicate online - che permettevano a un numero illimitato di individui di votare, indipendentemente dall'età o dal paese di residenza. Ciò ha portato a risultati senza significato come indicatore dell'opinione pubblica americana.

Lasciami presentare i risultati di tre sondaggi scientifici sul dibattito condotti da istituti di ricerca non partisan. I primi due sono stati pubblicati prima che Trump facesse le sue dichiarazioni del mercoledì sulla vittoria in tutti i sondaggi.

Sondaggio CNN di SSRS (605 elettori registrati che hanno dichiarato di aver visto il dibattito): il 63% ha ritenuto che Harris si fosse comportata meglio, mentre il 37% ha appoggiato Trump.

Sondaggio YouGov (2.166 elettori registrati che hanno dichiarato di aver visto il dibattito): il 54% ha identificato Harris come vincitrice, il 31% ha scelto Trump e il 14% non era sicuro.

Sondaggio Le/ger per il New York Post (1.002 adulti americani che hanno dichiarato di aver visto il dibattito): il 50% ha assegnato la vittoria a Harris, mentre il 29% ha riconosciuto Trump come vincitore. Il 21% era incerto o indeciso.

I sondaggi scientifici sul dibattito condotti da un istituto di ricerca democratico e uno repubblicano hanno rivelato che Harris era in vantaggio.

Anche se i sondaggi scientifici non sono perfetti, è chiaro che l'affermazione di Trump di aver vinto "secondo ogni sondaggio" è infondata.

Trump ha fatto riferimento a sondaggi non verificati

Trump ha insinuato sui social media durante il dibattito e in un'intervista a Fox News il giorno successivo che, come aveva fatto nelle due precedenti elezioni presidenziali, si stava basando su sondaggi non verificati per sostenere le sue affermazioni secondo cui i sondaggi indicavano che era il chiaro vincitore del dibattito.

Trump ha detto a Fox che "ogni singolo sondaggio della scorsa notte mi dava in vantaggio con un margine del 90-10" e "ne abbiamo uno qui: 92-7". Ecco un esempio di un sondaggio che mostrava un vantaggio così enorme: un sondaggio non scientifico su internet di Newsmax, un canale televisivo di destra che ha invitato i suoi spettatori a visitare il suo sito web e dichiarare chi ritenevano fosse il vincitore.

I sondaggi di questo tipo vengono utilizzati dai media e dai conti dei social media per generare l'interesse del pubblico. Tuttavia, l'inutilità dei risultati dei sondaggi come misura accurata dell'opinione pubblica è evidente.

I fan di Newsmax erano più familiari con questo sondaggio rispetto ad altre persone. Le persone potevano votare più volte se possedevano più dispositivi connessi a Internet. Inoltre, le persone potevano votare indipendentemente dalla loro età o dal loro paese di residenza.

Durante l'intervista a Fox, Trump ha anche menzionato un vantaggio dell'80-20 che affermava di avere in un sondaggio di C-SPAN. C-SPAN è un ente neutrale che trasmette le procedure del governo federale. Tuttavia, anche questo sondaggio non era verificabile; C-SPAN ha semplicemente pubblicato una domanda aperta sulla piattaforma social media X, precedentemente nota come Twitter.

