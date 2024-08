Trump afferma che la presenza di Harris porterebbe alla "devastazione e alla morte"

Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump si lancia nel suo contrattacco alla convention del Partito Democratico, concentrandosi sugli stati oscillanti come il Michigan. In un evento presso una stazione di polizia a Howell, il 78enne Trump ha affrontato il problema della criminalità. Ha sostenuto che nelle grandi città americane le persone sono troppo spaventate per uscire a comprare il pane a causa dei tassi di criminalità elevati. "Si rischia di essere sparati, rapinati o violentati", ha affermato. "Hai grandi città dove le persone sono così terrorizzate che stanno abbandonando le aree urbane del nostro Paese".

Come tradizione, Trump vede i Democratici, in particolare la candidata Kamala Harris, responsabili dell'ondata di criminalità. "Se Kamala Harris diventasse presidente, porterebbe caos, rivolte, distruzione e morte negli Stati Uniti", ha avvertito. Ha promesso, invece, di riportare legge e ordine, sicurezza e tranquillità. Continuando il suo solito approccio, Trump dipinge gli immigrati come la causa fondamentale dell'attività criminale, sottolineando il loro presunto legame con le prigioni vuote e le proteste inesistenti negli Stati Uniti.

Riferendosi alla sua campagna in corso per le elezioni del 5 novembre, Trump ha espresso la sua frustrazione per le recenti accuse. "Amo questo Paese...Non avrei dovuto fare campagna, ma sono stato incriminato più volte di Al Capone", ha detto, paragonandosi alla famosa figura criminale Al Capone (1899-1947). Tuttavia, Capone fu incriminato sei volte durante il suo regno - più volte di quante Trump abbia dichiarato.

Trump si scaglia contro la "campagna diffamatoria politica"

CNN ha riferito dei documenti pubblici, sostenendo che Capone fu processato sei volte. Trump stesso ha affrontato quattro accuse penali negli ultimi 18 mesi: in Georgia e Washington per i suoi tentativi di influenzare i risultati delle elezioni del 2020, in Florida per il trasferimento di documenti governativi segreti e in New York per il nascondimento del pagamento di rapporti riservati. In maggio, è stato dichiarato colpevole in quel caso.

Despite being a convicted felon, Trump denies all allegations and brands all investigations as an attempt to tarnish his campaign. Trump commented, "If my parents were watching from above, they'd wonder, 'What happened to such a good man?'"

La convention del Partito Democratico si è aperta a Chicago il lunedì, con Harris al centro dell'attenzione - il principale rivale di Trump. In risposta, Trump e il suo candidato alla vicepresidenza J.D. Vance presentano un programma contrastante, girando negli stati oscillanti cruciali dove il risultato delle elezioni è ancora incerto. Gli stati oscillanti sono vitali - lì, l'equilibrio elettorale tra i Repubblicani e i Democratici è ancora in bilico. Sono stati programmati ulteriori eventi in Carolina del Nord, Arizona, Georgia e Nevada, tra gli altri.

Despite being a convicted felon, Trump denies all allegations and brands all investigations as an attempt to tarnish his campaign. This stance has led some to question whether his reputation is being intentionally sullied.

