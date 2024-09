- Trump accusa Harris di essere responsabile della controversia di Friedhof

La strategia PR attesa per commemorare il terzo anniversario di un attacco delle truppe USA sarebbe stata: Donald Trump ha fatto visita al Cimitero Nazionale di Arlington con i familiari dei soldati deceduti. Tuttavia, invece di guadagnare consensi e voti, è scoppiata una controversia. Trump è furioso e critica Kamala Harris.

"Non c'è stato alcun caos al Cimitero Nazionale di Arlington," ha tuonato Trump sulla sua piattaforma Truth Social, rivolgendo la sua rabbia contro la sua rivale della campagna presidenziale. "L'ha inventato per distogliere l'attenzione da lei e da Biden per il pasticcio in Afghanistan," ha accusato. "Non c'erano alterchi o problemi, solo menti fragili tra coloro che cercano di distruggere il paese," ha affermato.

La squadra di Trump risponde

Questa esplosione si riferisce a un evento che il'esercito degli Stati Uniti ha subsequently confermato. La controversia intorno alla visita di Trump, ampiamente documentata con foto, deriva da un problema fondamentale: non avrebbe mai dovuto avere luogo. La legge degli Stati Uniti e il protocollo del Pentagono proibiscono severamente l'uso di visite ai cimiteri nazionali a fini politici. La fotografia e la ripresa video sono permessi solo per il personale del cimitero. Quando il personale se ne è accorto, ha tentato di informare la squadra di Trump. È allora che sarebbe avvenuto il presunto conflitto che Trump attribuisce a Harris.

Un dipendente ha tentato di chiarire le regole alla squadra di Trump e sarebbe stato spinto da parte, secondo una dichiarazione dell'esercito fornita a "NBC". "Il dipendente ha mantenuto un comportamento professionale, come ci si aspetta nel cimitero, e ha evitato ulteriori escalation", ha chiarito l'esercito. Il dipendente ha scelto di non intraprendere azioni legali.

La squadra di Trump nega questa versione. "È categoricamente falso, e la persona mente", ha detto il portavoce di Trump Steven Cheun a "NBC". "Dal mio punto di vista come testimone, il dipendente ha iniziato il contatto fisico che non era né richiesto né appropriato", ha dichiarato Cheun. "La persona ha chiaramente avuto un crollo psicologico", ha detto un altro portavoce a "NPR". Un'affermazione insolita, considerando che Trump ha inizialmente negato qualsiasi incidente del genere.

Non entrerò in una discussione accesa sull'incidente al Cimitero Nazionale di Arlington. Quale che sia la versione degli eventi vera, è chiaro che la visita avrebbe dovuto essere un tributo rispettoso, non un comizio politico.

Leggi anche: