Trump accusa Biden e Harris di essere responsabili dell'incidente del golf club.

Secondo la prospettiva di Trump, Biden e Harris sono i suoi "nemici interni": Dopo l'allegato nuovo tentativo di aggressione, l'ex Presidente Trump si scaglia contro i suoi avversari politici Biden e Harris. Per Trump, è evidente che il loro discorso abbia istigato il sospetto. Tuttavia, l'intenzione del sospetto rimane incerta.

Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza, incolpa in parte il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo vice Kamala Harris per l'allegato tentativo di aggressione contro di lui. "È stato influenzato dal discorso di Biden e Harris e ha agito di conseguenza," ha dichiarato Trump a Fox News Digital riguardo al sospetto arrestato. "Il loro discorso istiga le persone a spararmi, nonostante io sia colui che salverà il Paese e loro quelli che lo distruggeranno."

Dopo che sono stati sparati colpi al golf club di Trump in Florida, sorgono preoccupazioni per un aumento della violenza politica - e affermazioni come quelle di Trump potrebbero peggiorare questa preoccupazione solo poche settimane prima delle elezioni. Trump ha definito Biden e Harris "nemici interni" e li ha bollati come "la principale minaccia". Subito dopo, l'78enne ha pubblicato sui suoi social Truth Social e X: "A causa di questo discorso estremista di sinistra, i proiettili volano e peggiorerà solo!"

Un domenica pomeriggio, i servizi segreti hanno scoperto il sospetto armato, il 58enne Ryan Wesley Routh, a pochi metri da Trump, nel bush vicino al confine del suo campo da golf a West Palm Beach. Gli agenti hanno sparato al sospetto. L'uomo avrebbe poi fuggito in auto e sarebbe stato arrestato poco dopo sull'autostrada vicina. La motivazione dietro l'incidente rimane sconosciuta.

Oggi, Routh è comparso davanti a un tribunale federale in Florida. È accusato di aver portato un'arma da fuoco come pregiudicato e di aver portato un'arma da fuoco con il numero di serie cancellato, secondo un documento diffuso da diversi media statunitensi. Potrebbero essere aggiunte ulteriori accuse all'uomo, secondo quanto riferito da CNN citando un ufficiale delle forze dell'ordine informato sulla situazione.

Musk crea scompiglio

In luglio, un'aggressione contro Trump è avvenuta quando un tiratore ha aperto il fuoco durante un evento di campagna nello stato americano della Pennsylvania. Il repubblicano ha riportato un trauma all'orecchio e un visitatore è morto. Le forze di sicurezza hanno ucciso il tiratore, la cui intenzione dietro l'aggressione rimane incerta.

L'incidente ha rappresentato un punto di svolta nella campagna. I politici di entrambi i partiti hanno condannato ogni forma di violenza politica. Biden e Harris hanno anche dichiarato in seguito che la violenza non ha posto negli Stati Uniti. "Abbiamo tutti la responsabilità di impedire che questo incidente porti ad altra violenza," ha ammonito Harris.

Il sostenitore di Trump Elon Musk ha suscitato indignazione con la sua reazione su X, che ha poi cancellato. Sulla sua piattaforma online, ha scritto: "E nessuno sta cercando di assassinare Biden/Kamala." Ha aggiunto un'emoticon che pensava.

L'influencer di destra Laura Loomer, che è stata vista recentemente più volte con Trump, ha scritto su X: "I media stanno cercando di uccidere il Presidente Trump e i suoi sostenitori." Trump ha inviato rapidamente messaggi con avvisi di raccolta fondi dopo l'incidente.

