'True Lies' mette in scena un matrimonio attraverso un lavoro di spionaggio in una versione in serie del film

Adattata dal film di James Cameroncon Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, la serie inizia con Helen (Ginger Gonzaga, recentemente vista in "She-Hulk") che si lamenta del fatto che suo marito Harry Tasker (Steve Howey) sia un po' noioso. Sebbene lui sia un po' prestante per essere un venditore di computer, Helen si lamenta del fatto che la sua "idea di divertimento e avventura è ordinare il caffè alle Hawaii".

Harry, tuttavia, ha nascosto per anni di lavorare per il Settore Omega, un'organizzazione governativa super-segreta, portando a termine missioni elaborate (ora con una squadra che lo sostiene) quando è presumibilmente in viaggio d'affari.

Tuttavia, il gioco di prestigio è diventato un po' più difficile negli ultimi tempi - "Sei il genio che ha deciso di sposarsi e di avere una famiglia", gli ricorda Gib (Omar Miller), il partner di Harry - spingendo Harry a portare impulsivamente Helen con sé in una missione dell'ultimo minuto a Parigi. Il suo stratagemma di lunga data finisce per essere smascherato, il che significa che Helen è ora parte delle cose, costringendo i due a cercare di gestire un mix di spionaggio e felicità domestica.

Trasposto sul piccolo schermo dallo sceneggiatore-produttore Matt Nix (la cui serie "Burn Notice" aveva più o meno lo stesso tono), "True Lies" trasforma essenzialmente i figli adolescenti dei Taskers nelle parti in causa che ora vengono ingannate dal lavoro in nero dei genitori. Sebbene questo sembri un territorio potenzialmente fertile, invece di sfruttare la cecità dei figli - facendo di loro, e non di Helen, i bersagli da ingannare - il primo gruppo di episodi li ignora, una strada che forse si presenterà in modo più completo in seguito.

L'attenzione si concentra quindi sull'adattamento di Helen alla sua nuova e pericolosa realtà e sul modo in cui le macchinazioni di cappa e spada mettono in risalto il loro matrimonio, che era il punto di arrivo del film.

Per come è stato costruito, si tratta di una proposta che non convince. È divertente, ad esempio, quando Harry deve spiegare la sua storia con una seducente femme fatale, e più noioso quando Helen si sottopone all'addestramento mentre il marito continua a rassicurarla (non sempre in modo convincente): "Stai andando benissimo".

Lo stesso vale in gran parte per l'azione itinerante, che ovviamente non può avvicinarsi alle ambizioni di un film a grande budget, ma che a volte risulta un po' generica.

La TV ha una lunga tradizione di show di spionaggio e/o polizieschi condotti da marito e moglie, il che potrebbe spiegare perché "True Lies" sembra un ventilato ritorno a un'epoca diversa. Il risultato è uno show generalmente divertente, ma che, al di là del valore della riconoscibilità del nome (la risposta alla seconda domanda di cui sopra), non rende del tutto convincente l'investimento in una versione di serie.

"True Lies" ha il potenziale per adempiere a questa missione fondamentale, ma ha ancora molta strada da fare prima di giustificare la sua esistenza. E non è una bugia.

"True Lies" debutta il 1° marzo alle 22.00 ET sulla CBS.

Fonte: edition.cnn.com