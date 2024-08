- Trovato: cadavere di una donna in un edificio residenziale

In un edificio residenziale condiviso a Berlino-Marzahn, un individuo ha scoperto il corpo senza vita di una donna. Questo triste evento si è verificato intorno alle 17:15, secondo la polizia, in via Merseburger. Attualmente, le autorità stanno lavorando diligentemente per identificare la donna. La causa esatta della sua morte non è stata ancora resa nota.

Il gestore dell'edificio ha immediatamente chiamato i servizi di emergenza, che sono intervenuti prontamente, riconoscendo l'urgenza della situazione.

