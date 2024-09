"Trovare la mia esistenza trasformata in materiale cinematografico, mi porta angoscia": Wole Soyinka parla delle sue memorie trasformate in film

Durante il suo isolamento, lui incise pensieri e versi su ossa di carne utilizzando inchiostro fatto in casa e carta igienica. Questi concetti si sono poi trasformati nel memoir "L'uomo è morto", pubblicato nel 1972, che fa da base per un film omonimo, che racconta la vita del famoso drammaturgo e romanziere durante l'apice della guerra civile.

Attualmente, a 90 anni, nella sua casa ad Abeokuta, nella Nigeria sud-occidentale, Wole Soyinka si è seduto con CNN's Larry Madowo per discutere dell'impatto psicologico di quel periodo di detenzione e della resilienza che ne è derivata - riflettendo sulla sua vita straordinaria e sui sogni ancora da realizzare.

Larry Madowo: Come si è sentito ad essere incarcerato semplicemente per aver sostenuto ciò in cui credeva?

Wole Soyinka: È stato un periodo difficile per me. Passare un totale di 22 mesi isolato, privo di libri e carta, con la mia cella ispezionata costantemente, senza nulla che stimolasse la mia mente.

Ho scoperto che la categoria più intraprendente di individui che abbia mai incontrato è il prigioniero. Un prigioniero deve sopravvivere; è un test di sopravvivenza, non di miglioramento personale.

Durante l'isolamento, l'impresa più efficiente in termini di spazio che un individuo potesse intraprendere era l'esplorazione mentale. Ho creato il mio inchiostro utilizzando la terra e ho costruito una penna con le ossa del mio cibo, creando così un microcosmo mentale autosufficiente. È stato un periodo pericoloso per la mente.

Spesso avevo allucinazioni, così mi alzavo di scatto e tentavo di distruggere quelle immagini immaginarie inquietanti. Alla fine, ho superato quella fase e, in seguito, ho iniziato a ricordare formule dimenticate di geometria e trigonometria che avevo sempre detestato, utilizzandole per fare calcoli per terra. Miracolosamente, ho riscoperto il principio di permutazioni e combinazioni. Quei concetti che avevo detestato a scuola sono diventati la mia fonte di sostentamento.

LM: Ha avuto l'opportunità di vedere l'adattamento cinematografico della sua autobiografia "L'uomo è morto"?

WS: Non ancora. Devo chiarire che trasformare qualsiasi aspetto della mia vita in un'esperienza di visione pubblica mi sembra travolgente. Ho collaborato con la squadra di produzione per aiutare a localizzare un nascondiglio dove ho operato durante la guerra civile. Hanno cercato una casa che assomigliasse a una che abbiamo utilizzato in quel periodo.

Ma non si tratta solo di me; si tratta anche di quell'epoca. Potrei guardarlo in futuro, ma non subito. Nemmeno questa intervista, non la guarderò subito. Mi ci vuole del tempo per abituarmi a vedere me stesso.

LM: È sorprendente che lei non festeggi i suoi compleanni, ma recentemente ha compiuto 90 anni.

WS: Inaspettatamente, non mi sento 90. Seguo un aspetto ritualistico modesto del festeggiamento del mio compleanno, ma preferisco osservarlo in privato. Tipicamente, nel giorno del mio compleanno, mi ritiro nella foresta. È la mia routine abituale di festeggiamento del compleanno.

LM: Ricorda quando la sua attivismo politico è iniziato?

WS: Ero un attento ascoltatore delle conversazioni dei miei genitori, soprattutto di quelle dei colleghi di mio padre nella chiesa anglicana. Mi sedevo dietro una poltrona, ascoltando attentamente.

Mia madre poi mi raccontava queste conversazioni. Il cerchio di conoscenze di mio padre che erano anche attive politicamente, ha ulteriormente alimentato il mio risveglio politico.

Quando le donne hanno insorto in questa stessa città dove ci troviamo ora, Abeokuta, mia madre ha partecipato come tenente dell'attivista per i diritti delle donne, Mrs. Ransome Kuti. Da bambino, ho fatto da messaggero tra i vari campi delle donne, consegnando i loro messaggi durante il disordini.

LM: Sembra che l'attivismo politico di sua madre abbia giocato un ruolo importante nella sua opera.

WS: Assolutamente. Essere direttamente coinvolto in questa lotta militante contro una situazione ingiusta affrontata da queste donne, vedere le loro merci del mercato confiscate dalla polizia se non pagavano le tasse e il loro trattamento brutale se non obbedivano, istintivamente mi sono schierato con le donne, che è diventato evidente nella mia letteratura.

LM: C'è una voce secondo cui lei avrebbe segretamente infiltrato una stazione radio per sostituire una trasmissione politica con un messaggio più critico, è vero?

WS: Sì, è vero. Ho sentito il bisogno di fermare la diffusione di ulteriori risultati inaccurati. Sono stato processato e assolto, quindi non c'è motivo di nasconderlo ora.

Ho assistito direttamente alla demolizione dei seggi elettorali, addirittura alla distruzione dei risultati delle votazioni. A quel punto, ero già profondamente impegnato in politica, ma quando ho visto questo regime repressivo tentare di riemergere, e si ricordi, era il regime più scettico che avesse mai dichiarato pubblicamente alla radio, "Non ci importa se voterete per noi", ha riacceso il mio spirito militante precedente. Quindi, è stato tutto parte di una battaglia in corso su più fronti. Sì, ero colpevole, ma non c'era altra scelta in quel momento.

Domanda: Dopo aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura nel 1986, è trascorso un lungo periodo di tempo prima che un altro africano (nero) ricevesse quell'onore. Qual è stata quell'esperienza?**

Risposta: Sentirsi isolato. Ho provato un grande sollievo quando il successivo vincitore africano è stato annunciato poiché un peso considerevole è stato posto su di te. È stato come se il tuo pubblico fosse improvvisamente aumentato a causa della tua eredità africana. Da un lato, un forte senso di riconoscimento, che è ovviamente positivo. Ha aperto alcune porte, ma non c'erano molte porte che fossi ansioso di aprire. Ho semplicemente apprezzato la mia professione per ciò che era.

Altra parte, in particolare in società come la nostra, ti esponeva significativamente di più. Ricordo sempre alle persone che uno dei dittatori più brutali che abbiamo avuto, Sani Abacha, sarebbe stato soddisfatto se avesse eseguito un Premio Nobel, se fosse riuscito a metterlo nel suo curriculum. Purtroppo, ha dovuto accontentarsi di eseguire uno scrittore e i suoi otto associati. Mi riferisco a Ken Saro-Wiwa.

Di conseguenza, sono stato esposto a pericoli estremi dal momento che ho rifiutato di abbandonare le mie convinzioni e attività, semplicemente perché sono stato designato come Premio Nobel. Perché dovrei interrompere le attività che mi hanno consumato in passato, solo perché sono stato riconosciuto come Premio Nobel?

Tuttavia, è stato meraviglioso quando un Premio Nobel dopo l'altro (dell'Africa) ha iniziato a emergere. Ora, ho avuto l'opportunità di godere di essere un Premio Nobel invece di sentirsi come un'esposizione. A volte.

Domanda: Ha detto agli studenti di un programma di scambio intitolato a lei che ancora ha aspirazioni di andare nello spazio. Cosa la eccita dello spazio?

Risposta: Ho sviluppato un interesse fin da giovane. Le stelle e le costellazioni mi hanno affascinato e spesso fantasticavo su uno stato di vuoto assoluto, che mi ha portato a immaginare di avventurarmi effettivamente nello spazio. Ricordo quando Armstrong mise piede sulla luna, ero in prigione in quel momento, che si è dimostrato utile durante quell'esercizio infantile. Le mie sbarre della prigione si sono dissolte in un istante solo immaginando di essere sulla luna. Poi è iniziata l'esplorazione spaziale.

Fino a quando un giorno, attraverso la posta, una delle associazioni per lo sviluppo umano a cui appartenevo mi ha fornito alcuni biglietti gratuiti per un simulatore di volo in gravità zero; quando avevo 70 anni. Sono andato a San Jose (California) e ho sperimentato lo spazio di persona, un'esperienza che rimane uno dei momenti più emozionanti della mia vita.

Domanda: Richard Branson ora porta le persone nello spazio.

Risposta: Se Branson apparisse ora e dicesse "Ho trovato un posto per te nello spazio", onorabilmente concluderei questo intervista subito. A questo punto, sono ancora in forma ragionevole e sono sicuro di poter sopportare lo stress gravitazionale; sono determinato. Sono aperto all'opportunità di andare nello spazio, indipendentemente dalle conseguenze. Poi posso finalmente soddisfare quella fantasia infantile.

