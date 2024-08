- Troppi giovani senza lavoro, istruzione o formazione

Uno su cinque giovani a livello mondiale non è né occupato né in educazione o formazione, secondo un rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). La percentuale è troppo alta, come riferisce l'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra. Due terzi di coloro che ne sono colpiti sono giovani donne.

"Le società pacifiche si basano su tre componenti fondamentali: stabilità, inclusione di tutti e giustizia sociale", ha dichiarato il Direttore Generale dell'ILO Gilbert Houngbo. "Il lavoro dignitoso per i giovani è la pietra angolare per tutti e tre."

La percentuale di coloro che non hanno lavoro, educazione o formazione era del 20,4% tra i 15 e i 24 anni a livello mondiale nel 2023, secondo il rapporto dell'ILO. È migliorata di soli tre punti percentuali rispetto al 2005, quando sono iniziati i registri. L'ILO classifica questo come "NEET": non occupati, non in educazione o formazione.

La disoccupazione sta diminuendo

In particolare, la disoccupazione in questa fascia di età sta diminuendo. Nel 2022, il 13% era disoccupato, il livello più basso dai tempi dei registri. Questo ha interessato 64,9 milioni di persone tra i 15 e i 24 anni. Tuttavia, questo dato include solo coloro che cercano attivamente lavoro.

La differenza tra le regioni è significativa. Mentre i giovani negli Stati Uniti e in alcune parti dell'Europa avevano poche difficoltà nel trovare lavoro, il contrario era vero nei paesi arabi e in Asia orientale e sudorientale, secondo i dati dell'ILO. Molti paesi mancano di sufficienti posti di lavoro.

Molti giovani temono per i loro posti di lavoro

Molti giovani sono preoccupati. Due terzi temono di perdere il lavoro. I giovani spesso hanno contratti a termine e sono i primi a essere licenziati durante le crisi. "Questo dimostra che c'è qualcosa che non va nei nostri mercati del lavoro", ha dichiarato Houngbo.

L'ILO esorta i suoi 187 paesi membri a offrire più posti di formazione e a garantire che i giovani imparino ciò che serve nel mercato del lavoro.

