- Trionfo insolito in una gara a tre: un nuovo costruttore emerge vittorioso all'ISTAF

Campione del decathlon Leo Neugebauer si è aggiudicato una vittoria inaspettata nella triathlon di Berlino ISTAF. Il detentore del record tedesco del decathlon ha trionfato nell'evento standard di atletica leggera dopo una gara dei 100 metri, lancio del disco e corsa dei 1500 metri, superando Manuel Eitel di Ulm, con Niklas Kaul, ex campione del mondo e d'Europa, che ha chiuso al quarto posto.

Neugebauer ha cronometrato 10.77 secondi sui 100 metri, con Eitel in testa in 10.51 secondi, nonostante il suo ritiro dalle Olimpiadi a causa di un'infezione da COVID-19. Kaul ha completato la gara in 11.46 secondi. Neugebauer ha brillato nel lancio del disco con un tiro di 53.13 metri, assicurandosi il primo posto.

Neugebauer è passato all'offensiva sui 1500 metri

Prima della gara finale dei 1500 metri, le differenze di punti sono state convertite in differenze di tempo e l'evento è stato trasformato in una caccia. Neugebauer ha guidato il gruppo, con Eitel che lo inseguiva. Il 24enne ha ammesso che la disciplina finale del decathlon non era una delle sue specialità.

Neugebauer ha creato un vantaggio di 24 secondi su Eitel, assicurandosi la vittoria con comodo. Ha addirittura stabilito un nuovo record personale di 4:38.10 minuti. Eitel ha superato Andrin Huber della Svizzera nello sprint finale. Kaul, noto per la sua bravura nella corsa dei 1500 metri, ha chiuso al quarto posto.

La vittoria di Neugebauer nella triathlon di Berlino ISTAF è stata un importante traguardo, considerato il suo successo alle Olimpiadi. Nella sua carriera, si è dimostrato un competitor formidabile negli eventi del decathlon.

Alla luce della sua prestazione impressionante nella triathlon di Berlino ISTAF, Neugebauer è sicuramente un forte contendente per le Olimpiadi nella categoria del decathlon.

